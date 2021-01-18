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28 декабря 2020
Anjin Investments «забирает самые прибыльные алмазные участки» в Маранге - СМИ
Anjin Investments - это совместное предприятие китайской Anhui Foreign Economic Construction Company (AFECC) и Matt Bronze, инвестиционной компании, контролируемой военными Зимбабве.
Газета Zimbabwe Independent сообщает, что расследования, проведенные при поддержке организации Information for Development Trust, показывают, что Anjin Investments захватила Участок B, богатую алмазами зону в Маранге.
Последние разоблачения подтверждают заявления, сделанные Центром по управлению природными ресурсами (Centre for Natural Resources Governance, CNRG) в сентябре прошлого года, о том, что политическое руководство страны в одностороннем порядке предоставило данный участок Anjin Investments без консультации с правлением ZCDC.
Раздраженные этим шагом, некоторые члены правления ZCDC 25 апреля 2020 года якобы подали в отставку в знак протеста.
В 2016 году тогдашнее правительство покойного Роберта Мугабе запретило Anjin Investments и нескольким другим компаниям работать в Маранге в связи с тем, что они якобы не перечисляли доходы от алмазов в казну.
Это привело к созданию государственной компании Zimbabwe Diamond Consolidated Company (ZCDC).
Однако в 2019 году новая администрация президента Эммерсона Мнангагвы разрешила Anjin Investments вернуться в Маранге.
Президент Зимбабве сказал, что решение Хараре от 2016 года о вытеснении компаний, занимавшихся добычей аллювиальных алмазов, неблагоприятно сказывалось на производстве алмазного сырья в течение четырех лет.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished