На месторождении Луаше в Анголе продолжаются геологоразведочные работы

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Руководствуясь указом президента Анголы 192-A / 20 от 23 июля 2020 года, местная исполнительная власть санкционировала проведение геологоразведочных работ на месторождении Луаше (Luaxe) с целью увеличения государственных доходов, создания рабочих мест и содействия развитию страны.

В октябре 2020 года по распоряжению председателя совета директоров ENDIAMA Жозе Ганги Жуниора (José Ganga Júnior) была назначена группа управления проектом Луаше, крупнейшим в настоящее время месторождением алмазов в мире, открытым в последние годы горнорудным обществом Sociedade Mineira de Catoca и находящимся в 20 км от рудника Катока (Catoca) в провинции Южная Лунда.

С созданием этой технической группы появились условия для продолжения работ по геологоразведке и обработке информационных данных, которые нужны для завершения проектов и исследований, необходимых для начала добычи, запланированной на ближайшие месяцы.

Техническая группа состоит в основном из старшего персонала Sociedade Mineira de Catoca. Среди назначенных в нее специалистов д-р Педру Велашку Гальяно (Pedro Velasco Galiano), который в качестве руководителя горной добычи в Endiama принял на себя обязанности директора по горной добыче; инженер Браулио Мукасе (Bráulio Mucace), последние несколько лет работавший в Catoca и являющийся ангольским техническим специалистом, координирующим информацию о горных работах, который теперь позаботится о материалах, связанных с проектом и планом горных работ и будет исполнять обязанности заместителя директора по производству.

В эту группу входят также д-р Тинта Мануэль Вунда (Tinta Manuel Vunda), специалист по геологоразведке, подчиняющийся начальнику отдела геологии Catoca инженеру Теофило Чифунга (Teófilo Tchifunga), который будет действовать в качестве заместителя директора по геологоразведке и разработке, в то время как бывший до сих пор главой отдела внедрения на проекте Луэле (Luele) д-р Антонио Тьяго Диаш Дуарте (António Tiago Dias Duarte) в качестве заместителя директора по планированию и обслуживанию будет продолжать координировать работу платформы по оказанию поддержки всем мероприятиям.

Кроме того, в данную группу назначены в качестве финансовых и технологических консультантов Телириу Пинту (Telírio Pinto), специалист по финансовому анализу, и Дионизиу Нету (Dionísio Neto), который занимался технологическими вопросами.

Концессия Луаше расположена в восточном регионе Анголы, в южной части провинции Северная Лунда, к северу от провинции Южная Лунда и в 20 км от рудника Катока, где в 2013 году была обнаружена кимберлитовая трубка Луаше, которая представляет собой важное месторождение алмазов как на национальном, так и на международном уровне, в основном из-за его размера и запасов алмазов.

Геологические исследования кимберлитовой трубки Луаше находятся на продвинутой стадии, и результаты указывают на то, что это месторождение располагает запасами алмазов в 350 млн каратов и потенциалом добычи в 10 млн каратов в год в течение длительного периода эксплуатации и, по предварительным оценкам, может принести выручку в размере 35 млрд долларов США.



Диас Франсиско, корреспондент Rough&Polished в Анголе



