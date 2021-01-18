Botswana Diamonds привлекла 363 тысячи фунтов стерлингов на финансирование геологоразведочных работ

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Botswana Diamonds провела размещение своих ценных бумаг среди старых и новых инвесторов для привлечения 363 000 фунтов стерлингов путем выпуска 60,5 млн новых обыкновенных акций по цене 0,6 пенса каждая.

В сообщении Botswana Diamonds об этом говорится, что собранные средства будут использованы для финансирования продолжающихся геологоразведочных работ в Ботсване и Южной Африке в текущем году, а также для обеспечения дополнительных оборотных средств компании.

К каждой размещаемой акции прилагается один варрант с правом подписки на одну новую обыкновенную акцию по цене 0,6 пенса сроком на два года начиная с 22 января 2021 года.

Botswana Diamonds сократила свой убыток за финансовый год, закончившийся 30 июня 2020 года, до 494 940 фунтов стерлингов по сравнению с долгом в 905 051 фунт стерлингов годом ранее.

Компания генерирует доход и полагается на привлечение капитала с публичного рынка.

Botswana Diamonds заявила, что ее чистые обязательства составили 389 107 фунтов стерлингов в отчетный год по сравнению с 343 746 фунтами стерлингов в 2019 году.

В прошлом году занимающаяся поиском алмазов Botswana Diamonds приобрела компанию Sekaka Diamonds у компании Petra Diamonds.

Sekaka Diamonds не только имеет одну из крупнейших баз данных по алмазам, но также владеет правом собственности на значительное открытие – кимберлит KX36 и на две смежные лицензии.

Проведенное Botswana Diamonds недавнее бурение на проекте Торни Ривер (Thorny River) в Южной Африке выявило выход породы на площади 0,4 гектара.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





