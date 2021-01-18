Алмазная промышленность продолжает укрепляться, а цены расти – Lucapa Diamond

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Lucapa Diamond, которая ведет добычу в Анголе и Лесото, заявила, что потребление и высокий спрос, благодаря которым алмазная промышленность начала восстанавливаться в третьем квартале 2020 года и в праздничный период, сохранятся и в 2021 году.

В сообщении компании говорится, что восстановление благоприятно сказалось на ценах как на алмазное сырье, так и на бриллианты.

«После тяжелого 2020 года, когда рынок алмазов практически остановился, сектор продолжает уверенно восстанавливаться после пандемии с улучшением отраслевого баланса, в результате чего цены на бриллианты вернулись к уровню, предшествующему пандемии, - сказал управляющий директор компании Стивен Везеролл (Stephen Wetherall). - Мы с большим оптимизмом смотрим на 2021 год после последнего сильного квартала на наших двух рудниках и особенно по мере того, как сектор продолжает набирать обороты».

Lucapa Diamond, сообщая в своих результатах работы за четвертый квартал, отметила, что общий объем продаж алмазов, добытых на принадлежащем ей на 40% руднике Луло (Lulo) в Анголе с начала года, составил 20 397 каратов на общую сумму 28,0 млн долларов при средней цене 1371 доллар за карат.

Согласно компании, это новый рекорд по общему весу проданных алмазов с рудника Луло за год.

В Лесото общий объем продаж алмазов с рудника Мотаэ (Mothae) с начала года до настоящего времени в ходе двух торговых сессий, состоявшихся в начале 2020 года, составил 10 268 каратов на сумму 4,1 млн долларов при средней цене 402 доллара за карат.

Lucapa Diamond сообщила, что за квартал добыла 6 447 каратов алмазов, что на 55% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Квартальный рост произошел, несмотря на воздействие коронавирусной пандемии на производственную деятельность в течение года, и в 2020 году рудник Луло установил новый годовой рекорд добычи алмазов в 23 669 каратов.

Квартальная добыча на руднике Мотаэ снизилась на 33%, до 6 603 каратов с 9 845 каратов в предыдущем году.

Добыча была приостановлена на шесть месяцев с марта 2020 года из-за пандемии COVID-19.

«Расширение нашего рудника Мотаэ увеличит прибыль, которая, как ожидается, будет поступать в компанию в этом году от наших обоих производств, а программа отбора проб кимберлита на руднике Луло продолжает демонстрировать свою перспективность», - сказал Везеролл.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





