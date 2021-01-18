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28 декабря 2020
Cуд Женевы приговорил алмазного магната Штейнмеца к пяти годам тюрьмы
Он признан виновным в подкупе гвинейских чиновников, близких к бывшему президенту Гвинеи Лансане Конте, с целью предоставления всего за $200 млн доступа к железорудному руднику, стоимость которого сегодня оценивается в $5 млрд.
Скандальный Штейнмец был объектом многих обвинений и расследований, которых ему до сих пор удавалось безнаказанно избежать.
Адвокаты Штайнмеца уже объявили, что будут обжаловать решение суда, сообщило отраслевое издание the Diamond Loupe.
Алмазный магнат является владельцем BSGR, горнодобывающей компании с присутствием в Гвинее и Сьерра-Леоне. Как уже сообщалось, BSGR находится под следствием в нескольких странах, в том числе в США, за нарушение Закона США о коррупции за рубежом (Foreign Corrupt Practices Act).
Алекс Шишло для Rough&Polished