Ювелирные изделия с бриллиантами - самый желанный предмет роскоши

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Совет по природным алмазам (Natural Diamond Council) провел в последнем квартале 2020 года среди 5 тысяч респондентов в возрасте от 18 до 39 лет широкое исследование о желанности бриллиантов. Опрос показал, что ювелирные изделия с бриллиантами лидируют как наиболее желанные и значимые предметы роскоши в целом.

Их опередил только отдых во время отпуска. Респонденты в значительной степени связывают свое влечение к бриллиантам с их уникальностью, поскольку 70% согласны с тем, что природные алмазы являются «единственными в своем роде».

Как миллениалы, так и представители поколения Z покупают украшения из природных бриллиантов для себя и других в качестве подарков. Каждый пятый респондент за последние 24 месяца совершил покупку роскошных ювелирных изделий, причем половина из них включала природные бриллианты. Половина этих покупок ювелирных изделий с натуральными бриллиантами была сделана для себя, что в значительной степени было обусловлено потребителями-женщинами (72%).

За последние 24 месяца почти 80% участников опроса приобрели в подарок ювелирные изделия с бриллиантами. Это были в основном мужчины.

В то время как большинство покупок ювелирных изделий с бриллиантами были в основном связаны с жизненно важными событиями или другими поводами, примерно 25% покупок были совершены без какой-либо конкретной причины.

Будущее для торговли ювелирными украшениями вызывает оптимизм, так как 37% респондентов намерены купить ювелирные украшения в ближайшие 12 месяцев, а 27% ожидают их получить. 20% респондентов говорят, что они либо определенно, либо вероятно приобретут ювелирные изделия с природными бриллиантами специально, а еще 12% утверждают, что ожидают получить их в подарок. На эти будущие покупки в значительной степени повлияют платформы социальных сетей, где миллениалы и представители поколения Z часто вдохновляются на покупки.

66% респондентов сравнивали цены в Интернете, 26% искали советы и вдохновение в социальных сетях, а 24% читали статьи с советами.

За последние 24 месяца бо́льшая часть фактических покупок была совершена участниками опроса в физических магазинах, онлайн - 28%.

Из розничных покупок большинство было сделано у независимых торговцев, а не в широко известных ювелирных магазинах.



Алекс Шишло для Rough&Polished





