Эксклюзив
«Благодаря технологиям вся информация остается неизменной, и блокчейн не может быть скомпрометирован», - заверяет Эрик Йенс, генеральный директор LuxuryFintech
Когда Эрик А. Йенс (Erik A. Jens) покинул пост генерального директора отделения по работе с клиентами в алмазной и ювелирной отрасли банка...
Сегодня
Бриллианты сквозь время
Не так давно мировая библиотека профессиональных изданий о драгоценных камнях пополнилась уникальной книгой о редких бриллиантах и украшениях...
18 января 2021
Ситуация с алмазным сырьем в РФ начнет осложняться уже с 2025 года - академик Похиленко
Академик РАН, заместитель председателя Сибирского отделения РАН, научный руководитель Института геологии и минералогии СО РАН Николай...
11 января 2021
Ильгиз Фазулзянов: «Карантин для мастера - это время нарабатывать будущие шедевры»
Ильгиз Фазулзянов – успешный и признанный в мире художник-ювелир. Получил академическое художественное образовании в Казани, c 90-х годов...
04 января 2021
Botswana Diamonds заинтересована в разработке кимберлита KX36, если он будет иметь промышленное запасы
Компания Botswana Diamonds намеревается заниматься разработкой кимберлита KX36, который она недавно приобрела у Petra Diamonds, если он будет иметь промышленные...
28 декабря 2020
Ювелирные изделия с бриллиантами - самый желанный предмет роскоши
Их опередил только отдых во время отпуска. Респонденты в значительной степени связывают свое влечение к бриллиантам с их уникальностью, поскольку 70% согласны с тем, что природные алмазы являются «единственными в своем роде».
Как миллениалы, так и представители поколения Z покупают украшения из природных бриллиантов для себя и других в качестве подарков. Каждый пятый респондент за последние 24 месяца совершил покупку роскошных ювелирных изделий, причем половина из них включала природные бриллианты. Половина этих покупок ювелирных изделий с натуральными бриллиантами была сделана для себя, что в значительной степени было обусловлено потребителями-женщинами (72%).
За последние 24 месяца почти 80% участников опроса приобрели в подарок ювелирные изделия с бриллиантами. Это были в основном мужчины.
В то время как большинство покупок ювелирных изделий с бриллиантами были в основном связаны с жизненно важными событиями или другими поводами, примерно 25% покупок были совершены без какой-либо конкретной причины.
Будущее для торговли ювелирными украшениями вызывает оптимизм, так как 37% респондентов намерены купить ювелирные украшения в ближайшие 12 месяцев, а 27% ожидают их получить. 20% респондентов говорят, что они либо определенно, либо вероятно приобретут ювелирные изделия с природными бриллиантами специально, а еще 12% утверждают, что ожидают получить их в подарок. На эти будущие покупки в значительной степени повлияют платформы социальных сетей, где миллениалы и представители поколения Z часто вдохновляются на покупки.
66% респондентов сравнивали цены в Интернете, 26% искали советы и вдохновение в социальных сетях, а 24% читали статьи с советами.
За последние 24 месяца бо́льшая часть фактических покупок была совершена участниками опроса в физических магазинах, онлайн - 28%.
Из розничных покупок большинство было сделано у независимых торговцев, а не в широко известных ювелирных магазинах.
Алекс Шишло для Rough&Polished