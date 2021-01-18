В 2020 году добыча алмазов Rio Tinto упала на 14%

Коллекция «Розовые бессмертники Аргайл» Фото: Rio Tinto

По данным горнодобывающей компании Rio Tinto, добыча алмазов у нее в четвертом квартале 2020 года снизилась на 33% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 2,8 млн каратов. Годовая добыча алмазов упала на 14% - до 14,7 млн каратов.Производство алмазного сырья на месторождении Аргайл (Argyle), полностью принадлежащем Rio Tinto, упало на 16%, до 10,9 млн каратов, в связи с сокращением работ перед его закрытием 3 ноября прошлого года.Добыча на принадлежащем на 60% Rio Tinto руднике Даявик (Diavik) в Канаде составила 3,73 млн каратов, что на 7% меньше, чем в 2019 году. В 2021 году компания рассчитывает добыть на нем от 3 до 3,8 млн каратов алмазного сырья.