Эксклюзив
Бриллианты сквозь время
Не так давно мировая библиотека профессиональных изданий о драгоценных камнях пополнилась уникальной книгой о редких бриллиантах и украшениях...
18 января 2021
Ситуация с алмазным сырьем в РФ начнет осложняться уже с 2025 года - академик Похиленко
Академик РАН, заместитель председателя Сибирского отделения РАН, научный руководитель Института геологии и минералогии СО РАН Николай...
11 января 2021
Ильгиз Фазулзянов: «Карантин для мастера - это время нарабатывать будущие шедевры»
Ильгиз Фазулзянов – успешный и признанный в мире художник-ювелир. Получил академическое художественное образовании в Казани, c 90-х годов...
04 января 2021
Botswana Diamonds заинтересована в разработке кимберлита KX36, если он будет иметь промышленное запасы
Компания Botswana Diamonds намеревается заниматься разработкой кимберлита KX36, который она недавно приобрела у Petra Diamonds, если он будет иметь промышленные...
28 декабря 2020
«Мы собираемся полностью открыть биржу в первом квартале 2022 года», - заверяет Валлаббхай Патель, председатель SDB
Валлаббхай Патель (Vallabhbhai Patel), председатель Суратской алмазной биржи (Surat Diamond Bourse, SDB), мечтал построить в Сурате крупнейшее в мире...
21 декабря 2020
В 2020 году добыча алмазов Rio Tinto упала на 14%
Коллекция «Розовые бессмертники Аргайл» Фото: Rio Tinto
По данным горнодобывающей компании Rio Tinto, добыча алмазов у нее в четвертом квартале 2020 года снизилась на 33% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 2,8 млн каратов. Годовая добыча алмазов упала на 14% - до 14,7 млн каратов.
Производство алмазного сырья на месторождении Аргайл (Argyle), полностью принадлежащем Rio Tinto, упало на 16%, до 10,9 млн каратов, в связи с сокращением работ перед его закрытием 3 ноября прошлого года.
Добыча на принадлежащем на 60% Rio Tinto руднике Даявик (Diavik) в Канаде составила 3,73 млн каратов, что на 7% меньше, чем в 2019 году. В 2021 году компания рассчитывает добыть на нем от 3 до 3,8 млн каратов алмазного сырья.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished