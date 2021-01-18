В 2020 году добыча алмазов компанией АЛРОСА составила 30 млн каратов, выручка - $2 802 млн

В распространенном в четверг сообщении АЛРОСА о результатах производственной деятельности за 4 квартал и 12 месяцев 2020 года говорится, что добыча алмазов в 4 квартале 2020 года составила 7,1 млн каратов (8,8 млн каратов в 2019 году), продажи выросли по сравнению с предыдущим кварталом до 17 млн каратов (8,2 млн каратов в 2019 году). За 12 месяцев 2020 года объем добычи составил 30 млн каратов (38,5 млн каратов в 2019 году), продаж – 32,1 млн каратов (33,4 млн каратов в 2019 году).Средняя цена реализации алмазов ювелирного качества в 4 квартале составила $91/карат ($148/карат в 2019 году) за счет роста доли продаж мелкоразмерных камней на фоне «догоняющего» спроса на эту категорию продукции. За 12 месяцев показатель составил $109/карат ($133/карат в 2019 году) как за счет изменения структуры продаж, так и за счет снижения среднего индекса цен на 10%.Выручка от продаж алмазно-бриллиантовой продукции в 4 квартале составила $1 222 млн ($916 млн в 2019 году), в том числе выручка от продаж алмазов – $1 144 млн ($888 млн в 2019 году), бриллиантов – $78 млн ($28 млн в 2019 году). За 12 месяцев общие продажи составили $2 802 млн ($3 338 млн в 2019 году), в том числе алмазов – $ 2 652 млн ($3 273 млн в 2019 году).В сообщении говорится, что АЛРОСА придерживается приоритета цен над объемами, что позволило в период кризиса стабилизировать цены на алмазы. Компания отмечает, что к концу года спрос на алмазы вернулся на стабильный высокий уровень, чему способствовала взвешенная сбытовая политика основных алмазодобывающих компаний, направленная на удовлетворение реального спроса, подкрепленная сезонным оживлением спроса при устойчивом состоянии всех сегментов алмазно-бриллиантового рынка.