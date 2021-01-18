Petra Diamonds добыла алмаз весом 299 каратов на руднике Куллинан

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Компания Petra Diamonds добыла на своем руднике Куллинан в Южной Африке белый алмаз ювелирного качества типа IIa весом 299 каратов.

В сообщении Petra Diamonds говорится, что алмаз был извлечен в этом месяце и ожидается, что он будет продан во время следующего тендера компании в феврале.

Petra Diamonds заявила, что этот камень весом 299 каратов стал третьим по величине высококачественным белым алмазом, добытым на руднике Куллинан с момента приобретения компанией своей доли в нем в 2008 году.

Другими крупнейшими высококачественными алмазами были «Наследие Куллинана» (Cullinan Heritage) весом 507 каратов и «Наследие алмазного рудника Куллинан» (Legacy of the Cullinan Diamond Mine) весом 424 карата.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





