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Petra Diamonds добыла алмаз весом 299 каратов на руднике Куллинан
В сообщении Petra Diamonds говорится, что алмаз был извлечен в этом месяце и ожидается, что он будет продан во время следующего тендера компании в феврале.
Petra Diamonds заявила, что этот камень весом 299 каратов стал третьим по величине высококачественным белым алмазом, добытым на руднике Куллинан с момента приобретения компанией своей доли в нем в 2008 году.
Другими крупнейшими высококачественными алмазами были «Наследие Куллинана» (Cullinan Heritage) весом 507 каратов и «Наследие алмазного рудника Куллинан» (Legacy of the Cullinan Diamond Mine) весом 424 карата.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished