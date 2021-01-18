В первом полугодии добыча и выручка у компании Petra Diamonds снизились

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Petra Diamonds сообщила, что в первом полугодии 2021 финансового года объем добычи алмазов у нее снизился на 16%, до 1,7 млн каратов по сравнению с 2 млн каратов годом ранее.

Снижение произошло в результате того, что рудник Вильямсон (Williamson) в Танзании оставался переведенным в режим ухода и обслуживания. Как отмечает Petra Diamonds, увеличение добычи на руднике Куллинан (Cullinan) было нивелировано снижением добычи на руднике Финш (Finsch) из-за попадания отвалов в ряд верхних уровней подуровневой выемки на участке № 5, что негативно повлияло на содержание алмазов в извлеченной породе и вызвало корректирующие меры по устранению попадания отвалов, ограничившего объем добычи руды в тоннах.

Выручка компании в первом полугодии также упала на 8%, до 178,1 млн долларов, при продаже 1,7 млн каратов алмазов по сравнению с 193,9 млн долларов при продаже 1,74 млн каратов алмазов в предыдущем году.

В сообщении Petra Diamonds говорится, что выручка в размере 40,4 млн долларов от продажи коллекции голубых алмазов Letlapa Tala («Летлапа Тала») была нивелирована снизившимися после вспышки COVID-19 ценами и переносом продаж на январь 2021 года 382 каратов алмазов, что принесло компании 30,5 млн долларов на ее первом в этом году тендере, который завершился 15 января.

«На этом тендере цены на алмазы на сопоставимой основе выросли еще на 8%, подтверждая, что они вернулись к уровням до пандемии COVID-19», - отметила компания.

По мнению Petra Diamonds, на алмазном рынке по-прежнему наблюдается рост спроса на алмазное сырье, о чем свидетельствуют недавние высокие продажи De Beers и АЛРОСА, а также устойчивый спрос со стороны среднего сегмента алмазопровода после положительных розничных продаж в период праздников. В сообщении компании говорится, что, как ожидается, этот рост спроса сохранится в течение первого квартала 2021 календарного года.

«Однако нынешнее возрождение пандемии COVID-19 во многих странах представляет значительный риск для логистики и сроков продаж во втором полугодии 2021 финансового года, - указывает Petra Diamonds. - Из-за сохраняющейся неопределенности в отношении воздействия коронавируса, компания временно воздерживается от производственного прогноза на 2021 финансовый год. Кроме того, на руднике Вильямсон (Williamson) с апреля 2020 года по-прежнему ведутся работы по уходу и техническому обслуживанию, и эта ситуация постоянно пересматривается».



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





