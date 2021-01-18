Richemont обновила торговые данные за 3 квартал 2020 года

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Компания Richemont SA объявила об обновлении торговых данных за третий квартал, закончившийся 31 декабря 2020 года.

Продажи в условиях постоянной волатильности выросли на 1% по фактическим обменным курсам и на 5% по постоянным обменным курсам по сравнению с предыдущим периодом.

Продажи выросли на 5%, что было обусловлено ростом на 25% торговых операций в Азиатско-Тихоокеанском регионе, где устойчивые результаты в Китае (+80%) и Тайване (Китай, +29%) более чем компенсировали снижение в других азиатских регионах.

Продажи в Европе сократились на 20%, что было вызвано возобновлением действия карантинных мер по охране общественного здоровья и приостановкой туризма. В Северной и Южной Америке продажи выросли на 3%, чему способствовали относительно высокие внутренние продажи.

Высокий рост продаж на 27% на Ближнем Востоке и в Африке отразил хорошие показатели по всем каналам торговли, возобновление туристических расходов в Дубае и солидные внутренние расходы, особенно в Саудовской Аравии.

Продажи в Японии выросли на 1% благодаря устойчивому местному спросу до того, как в крупных населенных пунктах были восстановлены карантинные меры.

Онлайн-и офлайн-каналы розничной торговли показали рост продаж, более чем компенсировав снижение оптового канала. Розничный канал зафиксировал рост продаж на 8%, обусловленный двузначным ростом в ювелирных магазинах, несмотря на негативное влияние временного закрытия магазинов.

Розничные продажи были особенно сильны в Китае, на Тайване, в России и Саудовской Аравии. При росте продаж на 17% канал онлайн-ритейла продемонстрировал самые высокие относительные показатели, тем самым подтвердив ускорение онлайн-покупок товаров класса «люкс», наблюдавшееся в предыдущих кварталах. Спрос был высоким во многих странах, включая Китай, Японию, США и Францию.

Продажи в оптовом сегменте были на 8% ниже, чем в предыдущем году, несмотря на более высокие объемы продаж в Азиатско-Тихоокеанском регионе, на Ближнем Востоке и в Африке.

Рост продаж на 14% в ювелирных домах был поддержан успешной торговлей ювелирными изделиями и часами марки Cartier и Van Cleef & Arpels. Объемы торговли росли по всем каналам и во всех регионах, кроме Европы.



Алекс Шишло для Rough&Polished



