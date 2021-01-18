NMDC и MECL объединяют усилия, чтобы вести разведку алмазов и других полезных ископаемых по всей Индии

Сегодня Новости

Национальная корпорация по разработке полезных ископаемых (National Mineral Development Corporation, NMDC) и крупнейшая в Индии компания Navratna по добыче железной руды подписали меморандум о взаимопонимании с Корпорацией по разведке полезных ископаемых (Mineral Exploration Corporation Limited, MECL) о сотрудничестве и проведении геологоразведочных работ в рамках взаимосогласованных проектов по добыче железной руды, золота, угля, алмазов и других полезных ископаемых в разных штатах Индии.

Ожидается, что партнерство между двумя ведущими индийскими геологоразведочными компаниями при правительстве Индии улучшит синергию в области разведки полезных ископаемых и связанных с этим работ. Партнерство будет сосредоточено на высокоприоритетных геологоразведочных областях и поможет в реализации общей цели по продвижению отечественного производства ранее импортировавшихся видов сырья.

MECL, ведущая геологоразведочная компания в стране, занимается разведкой полезных ископаемых с 1972 года. В своем стратегическом плане роста Vision-2030 («Перспектива-2030») MECL акцентировала внимание на предоставлении услуг по разведке различных полезных ископаемых в Индии и за рубежом и консультированию в этой области.

NMDC Limited производит бо́льшую часть алмазов в рамках проекта по добыче алмазного сырья в районе Панна штата Мадхья-Прадеш. Компания использует такие технологии, как создание моделей гравитационного поля Space Geophysics EIGEN 6C4 для разведки алмазов в Мадхья-Прадеш, а также проводит мобильное геоинформационное исследование с использованием приложения Bhuvan Platform во всех своих геологоразведочных программах.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished





