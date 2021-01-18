Metalex привлекает дополнительные средства для своих проектов в ЮАР и Канаде

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Канадская геологоразведочная компания Metalex Ventures привлекла более 1,2 млн долларов в результате финального транша частного размещения своих ценных бумаг.

Поступления от размещения будут направлены на предстоящую программу разведки участков компании в канадском Квебеке на золото и в Южной Африке на алмазы, а также в общий оборотный капитал компании.

В результате первого, второго и третьего транша размещение привело к валовой выручке в размере более 3,1 млн долларов от выпуска 19,2 млн акций и 21,4 млн комплектов ценных бумаг, сообщает Metalex.

В прошлом месяце компания заключила соглашение с Invest in Property 126 (IIP) о приобретении доли в лицензии на геологоразведочные работы на участке Вильоенсхоф (Viljoenshof) площадью 3 373 га в Южной Африке.

Этот лицензионный участок, расположенный в 30 км от знаменитых алмазных рудников Кимберли, последний раз был обследован компанией De Beers в 1960-х годах - тогда были обнаружены две кимберлитовые трубки, две кимберлитовые дайки и два кимберлита неизвестного типа.

De Beers снова подала заявку на получение лицензии на разведку на этом участке в 2014 году, но безуспешно, так как IIP подала заявку несколько раньше и получила лицензию.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





