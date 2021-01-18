Проблемная Rockwell Diamonds стремится к слиянию с Bristco

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Rockwell Diamonds подписала соглашение о приобретении ее компанией Bristco и слиянии с последней. Bristco полностью принадлежит Марку Бристоу (Mark Bristow), который в настоящее время является исполнительным директором компании Barrick Gold. Бристоу также ранее возглавлял Rockwell Diamonds.

В рамках сделки все находящиеся в обращении обыкновенные акции Rockwell Diamonds, кроме принадлежащих Бристоу и любым несогласным акционерам, будут обменены на выкупаемые привилегированные акции объединенной корпорации Amalco в результате слияния Rockwell Diamonds и Bristco.

«Предполагается, что сделка будет совершена путем слияния Rockwell Diamonds и Bristco в соответствии с положениями Закона о коммерческих корпорациях, - говорится в заявлении Rockwell Diamonds. - В соответствии со слиянием все выпущенные и находящиеся в обращении простые акции, кроме тех, которые уже принадлежат Бристоу и любым несогласным акционерам, будут обменены на индивидуальной основе на выкупаемые привилегированные акции Amalco».

Выкупаемые привилегированные акции затем будут немедленно выкуплены Amalco по цене 0,005 канадских доллара за погашаемую привилегированную акцию с оплатой деньгами.

Rockwell Diamonds будет добиваться одобрения акционеров на слияние в начале марта.

Завершение сделки требует одобрения регулирующих органов и выполнения прочих обычных условий.

Ожидается, что после завершения сделки Amalco будет исключена из листинга Йоханнесбургской фондовой биржи (Johannesburg Stock Exchange, JSE) и подаст заявку на прекращение деятельности в качестве эмитента отчетности в соответствии с действующими законами о ценных бумагах в Канаде.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





