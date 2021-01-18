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Проблемная Rockwell Diamonds стремится к слиянию с Bristco
В рамках сделки все находящиеся в обращении обыкновенные акции Rockwell Diamonds, кроме принадлежащих Бристоу и любым несогласным акционерам, будут обменены на выкупаемые привилегированные акции объединенной корпорации Amalco в результате слияния Rockwell Diamonds и Bristco.
«Предполагается, что сделка будет совершена путем слияния Rockwell Diamonds и Bristco в соответствии с положениями Закона о коммерческих корпорациях, - говорится в заявлении Rockwell Diamonds. - В соответствии со слиянием все выпущенные и находящиеся в обращении простые акции, кроме тех, которые уже принадлежат Бристоу и любым несогласным акционерам, будут обменены на индивидуальной основе на выкупаемые привилегированные акции Amalco».
Выкупаемые привилегированные акции затем будут немедленно выкуплены Amalco по цене 0,005 канадских доллара за погашаемую привилегированную акцию с оплатой деньгами.
Rockwell Diamonds будет добиваться одобрения акционеров на слияние в начале марта.
Завершение сделки требует одобрения регулирующих органов и выполнения прочих обычных условий.
Ожидается, что после завершения сделки Amalco будет исключена из листинга Йоханнесбургской фондовой биржи (Johannesburg Stock Exchange, JSE) и подаст заявку на прекращение деятельности в качестве эмитента отчетности в соответствии с действующими законами о ценных бумагах в Канаде.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished