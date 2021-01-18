В 2020 году продажи ювелирных изделий в Китае упали на 4,7%

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В 2020 году в Китае было зафиксировано снижение розничных продаж ювелирных изделий на 4,7% на фоне локдаунов, макроэкономической неопределенности и других ограничений бизнеса, вызванных пандемией коронавируса.

Согласно данным Национального статистического бюро Китая, в декабре 2020 года продажи золота, серебра и ювелирных изделий выросли на 11,6%.

В 2019 году продажи ювелирных изделий в стране выросли на 0,4% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Однако на протяжении первой половины 2020 года объем продаж снижался. Правда, в июле продажи начали восстанавливаться, зафиксировав рост на 7,5%, а ситуация с COVID-19 постепенно улучшалась.

Участники отрасли рассчитывают, что восстановление экономики Китая будет стимулировать рост в ювелирном секторе. Данные показывают, что розничные продажи драгоценных металлов и ювелирных изделий в Китае в 2019-2020 годах были обнадеживающими. Выручка от розничной торговли золотом, серебром и ювелирными изделиями в Китае в ноябре 2020 года составила примерно 25,76 млрд юаней. Это свидетельствует о росте выручки почти на 25% по сравнению с тем же периодом прошлого года.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished





