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21 декабря 2020
GSI предлагает отрасли новые услуги по скринингу и распознаванию бриллиантов
«В ходе обычного процесса оценки ювелирных изделий с бриллиантами, выращенными в лаборатории, наша команда экспертов наткнулась на природные бриллианты в ювелирных изделиях с камнями, выращенными в лаборатории. Ювелирные изделия с бриллиантами, выращенными в лаборатории, в которых находятся «нераскрытые» природные бриллианты, - это новое явление, которое мы все чаще наблюдаем в наших лабораториях по всему миру», - заявила Дебби Азар (Debbie Azar), президент и соучредитель GSI.
Ювелирная промышленность обучена внимательному отношению к обнаружению выращенных в лаборатории бриллиантов с нераскрытым происхождением, особенно среди мелких камней. Было бы нелогично думать о том, что природные бриллианты подмешивают к выращенным в лаборатории бриллиантам, однако это проблема, которую необходимо решать.
На сегодняшнем экономическом рынке потребители принимают решения о покупке, исходя из различных соображений, и требуют полной прозрачности в отношении товаров, независимо от того, что они покупают. Те, кто покупает выращенные в лаборатории бриллианты по личным причинам, ожидают, что они получают именно это - точно так же, как веган не хотел бы использовать кожу в своих ботинках, - и поэтому ожидают, что продукт, который они получают, представлен точно.
«Являясь единственной лабораторией, которая может предложить большие объемы скрининга и тестирования по всему миру, мы считаем своей обязанностью помочь отрасли решить эту проблему, и по этой причине GSI расширила свои услуги по проверке и распознаванию ювелирных изделий, включив в них ювелирные изделия из выращенных в лаборатории бриллиантов. Для розничных торговцев абсолютно необходимо иметь процесс, гарантирующий, что все, что они продают, представлено потребителю точно», - добавляет Азар.
В рамках своих обязательств перед отраслью GSI продолжит сообщать о новых тенденциях в распознавании ювелирных изделий с бриллиантами, выращенными в лаборатории. «Поскольку потребители требуют большей прозрачности, мы обязаны предоставлять надежную и четкую отчетность, которая обеспечивает их доверие и соответствует стандартам нашей отрасли», - констатирует Азар.