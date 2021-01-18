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Подповерхностный лазер для безупречной идентификации бриллиантов
Этот технологический прорыв может позволить внутренне безупречным природным бриллиантам иметь логотип, серийный номер или зашифрованный код, размещенный под их поверхностью, не влияя на степень их чистоты, пишет отраслевое издание thediamondloupe.com.
Идентификаторы могут быть помещены в бриллиант, чтобы создать физическую связь между конкретным камнем и его отчетом о классификации, блокчейн-записью или фирменным ювелирным происхождением. Из-за размещения надписи внутри бриллианта лазерные метки не могут быть уничтожены шлифовкой.
Чтобы прочитать информацию на идентификаторах, бриллиант должен быть помещен либо под микроскоп с 100-кратным увеличением, либо исследован с помощью Opsydia ID viewer - устройства, способного считывать идентификаторы, которое в настоящее время находится на стадии исследований и разработок.
«Это жизненно важная веха для Opsydia, поскольку это означает, что каждый бриллиант, независимо от его чистоты или размера, может быть защищен с помощью идентификационной метки под его поверхностью», - заявил Эндрю Риммер (Andrew Rimmer), главный исполнительный директор Opsydia.
«Это открывает новые возможности для ограночных производств, производителей бриллиантов и дорогих ювелирных брендов, работающих с бриллиантами, которые хотят достичь нового уровня в сфере безопасности и борьбы с контрафактной продукцией, одновременно поддерживая существующие блокчейн-инициативы», - добавил он.
Алекс Шишло для Rough&Polished