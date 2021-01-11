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21 декабря 2020
Ушел из жизни член-корреспондент РАН Лев Пучков
Л. А. Пучков внес большой вклад в изучение подземной аэрогазодинамики. Его труды по созданию систем автоматизированного управления метаном в угольных шахтах (Донбасс) и новых методов расчета и конструирования систем вентиляции глубоких рудников (Норильск) стали большим вкладом в дело обеспечения безопасности работ на современных шахтах.
Лев Александрович был первым демократически избранным ректором Московского горного института (ныне НИТУ «МИСИС»), возглавлял высшее горное образование в СССР и России. Во многом благодаря его усилиям в стране появились новые специальности в области горного дела, вузы стали готовить инженеров в области горной экологии и производственной безопасности, взрывного дела, информационных технологий, финансов и кредита. Он внес большой вклад в развитие алмазодобывающей отрасли в середине 90-х годов прошлого столетия.
В 1992 году Л. А. Пучков был избран действительным членом Международного общества профессоров горного дела, а в 1995 году был президентом этого общества. В 1995-2012 годах являлся вице-президентом Президиума Академии горных наук и затем членом Президиума этой организации. С 1999 года – академик Российской инженерной академии, член Президиума Международной Академии наук высшей школы.
Память о Л. А. Пучкове навсегда сохранится в сердцах его многочисленных учеников, коллег и друзей.