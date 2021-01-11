Ушел из жизни член-корреспондент РАН Лев Пучков

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Редакция Rough&Polished присоединяется к соболезнованиям в связи с кончиной члена-корреспондента РАН Льва Александровича Пучкова, ушедшего из жизни 4 января 2021 года.Л. А. Пучков внес большой вклад в изучение подземной аэрогазодинамики. Его труды по созданию систем автоматизированного управления метаном в угольных шахтах (Донбасс) и новых методов расчета и конструирования систем вентиляции глубоких рудников (Норильск) стали большим вкладом в дело обеспечения безопасности работ на современных шахтах.Лев Александрович был первым демократически избранным ректором Московского горного института (ныне НИТУ «МИСИС»), возглавлял высшее горное образование в СССР и России. Во многом благодаря его усилиям в стране появились новые специальности в области горного дела, вузы стали готовить инженеров в области горной экологии и производственной безопасности, взрывного дела, информационных технологий, финансов и кредита. Он внес большой вклад в развитие алмазодобывающей отрасли в середине 90-х годов прошлого столетия.В 1992 году Л. А. Пучков был избран действительным членом Международного общества профессоров горного дела, а в 1995 году был президентом этого общества. В 1995-2012 годах являлся вице-президентом Президиума Академии горных наук и затем членом Президиума этой организации. С 1999 года – академик Российской инженерной академии, член Президиума Международной Академии наук высшей школы.Память о Л. А. Пучкове навсегда сохранится в сердцах его многочисленных учеников, коллег и друзей.