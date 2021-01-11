Экспорт бриллиантов из Индии вырос на 38,47%; импорт алмазного сырья - на 9,07%

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Согласно предварительным данным, опубликованным Советом по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий Индии (Gem & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC), экспорт бриллиантов из Индии увеличился на 38,47% и составил 1736,07 млн долларов в декабре 2020 года по сравнению с 1253,79 млн долларов в декабре 2019 года.

Импорт алмазного сырья также увеличился в декабре 2020 года на 9,07%, до 1749,75 млн долларов по сравнению с 1604,29 млн долларов в декабре 2019 года.

В течение финансового года (апрель-декабрь 2020 года) экспорт бриллиантов составил 10 687,61 млн долларов против 14 666,48 млн долларов в те же месяцы 2019 года, что на 27,13% меньше.

Импорт алмазного сырья снизился на 33,40% и составил 6765,60 млн долларов в период с апреля по декабрь 2020 года против 10 158,25 млн долларов в период с апреля по декабрь 2019 года.

Импорт выращенных в лаборатории алмазов в декабре 2020 года составил 64,45 млн долларов против 45,69 млн долларов в декабре 2019 года, что на 41,04% больше. В течение финансового года (апрель-декабрь 2020 года) объем импорта искусственных алмазов составил 366,22 млн долларов против 250,70 млн долларов в апреле-декабре 2019 года (увеличение на 46,06%).

Экспорт выращенных в лаборатории бриллиантов в декабре 2020 года составил 62,65 млн долларов по сравнению с 36,01 млн долларов в декабре 2019 года, увеличившись на 74%. А в течение финансового года (апрель-декабрь 2020 года) экспорт искусственных бриллиантов составил 486,53 млн долларов против 312,06 млн долларов в тот же период 2019 года, увеличившись на 55,91%.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished





