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21 декабря 2020
Экспорт бриллиантов из Индии вырос на 38,47%; импорт алмазного сырья - на 9,07%
Импорт алмазного сырья также увеличился в декабре 2020 года на 9,07%, до 1749,75 млн долларов по сравнению с 1604,29 млн долларов в декабре 2019 года.
В течение финансового года (апрель-декабрь 2020 года) экспорт бриллиантов составил 10 687,61 млн долларов против 14 666,48 млн долларов в те же месяцы 2019 года, что на 27,13% меньше.
Импорт алмазного сырья снизился на 33,40% и составил 6765,60 млн долларов в период с апреля по декабрь 2020 года против 10 158,25 млн долларов в период с апреля по декабрь 2019 года.
Импорт выращенных в лаборатории алмазов в декабре 2020 года составил 64,45 млн долларов против 45,69 млн долларов в декабре 2019 года, что на 41,04% больше. В течение финансового года (апрель-декабрь 2020 года) объем импорта искусственных алмазов составил 366,22 млн долларов против 250,70 млн долларов в апреле-декабре 2019 года (увеличение на 46,06%).
Экспорт выращенных в лаборатории бриллиантов в декабре 2020 года составил 62,65 млн долларов по сравнению с 36,01 млн долларов в декабре 2019 года, увеличившись на 74%. А в течение финансового года (апрель-декабрь 2020 года) экспорт искусственных бриллиантов составил 486,53 млн долларов против 312,06 млн долларов в тот же период 2019 года, увеличившись на 55,91%.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished