Результаты разведки алмазов компанией RZM Murowa в Зимбабве многообещающие, но неокончательные

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Фото: ZimEconomy (Facebook)









RZM Murowa, ранее называвшаяся Murowa Diamonds Company, сообщила, что ведущаяся ею разведка алмазов на землях общины Сесе в округе Чиви в Зимбабве является многообещающей, но не дает окончательного ответа на вопрос, есть ли в этом районе драгоценные камни, которые можно было бы использовать в коммерческих целях.«Мы уже довольно давно занимаемся изучением наших горных отводов в Сесе, и я могу сказать, что результаты выглядят многообещающими, но пока они неокончательные, - сказал, согласно газете Herald, вице-президент компании по кадрам и администрации Ислам Чипанго (Islam Chipango). - Как и любая другая горнодобывающая компания, мы ожидаем хороших результатов. Мы надеемся найти то, что ищем, но пока нет ничего убеждающего окончательно. Мы еще не выполнили все задачи, которые мы поставили перед завершением работ».У алмазной компании более 200 горных отводов в районе Сесе, где, как сообщается, имеются алмазоносные кимберлиты. RZM Murowa исследует район Сесе с 2018 года. Считается, что кимберлиты в этой местности расположены в том же поясе, где RZM Murowa добывала алмазы в соседнем районе близ города Звишаване.Компания конфликтовала с местными жителями из-за своих геологоразведочных работ в этой зоне. Жители утверждали, что RZM Murowa вторгалась в их поля и усадьбы. Они также говорили, что поиск алмазов препятствовал обучению учащихся в начальной школе Св. Симона Жара и средней школы Данхамомбе.Община Сесе также хочет ясности по вопросу о компенсации, если жители будут перемещены из-за запланированной добычи полезных ископаемых, а также по вопросу о том, какую выгоду они получат от добычи алмазов, если они будут найдены на земле их предков.RZM Murowa опровергла утверждения, выдвинутые против компании, заявив, что ее деятельность осуществляется честно и в соответствии с национальным законодательством.