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21 декабря 2020

De Beers повысила цены в ходе первой продажи алмазного сырья в 2021 году

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Фото: De Beers Group (Facebook)


Согласно новостным сообщениям, De Beers повысила цены на свои алмазы примерно на 5% в ходе первого цикла продаж в этом году, что показывает, что отрасль восстанавливается после пандемии COVID-19.
Агентство Bloomberg приводит высказывания неназванных лиц, знакомых с ситуацией, которые заявили, что увеличение в основном коснулось камней больше одного карата.
«Алмазная промышленность удивила многих скоростью своего восстановления после полной остановки в первой половине прошлого года, - пишет Bloomberg. – Объем важнейших праздничных продаж в США и Китае был высоким, в то время как нехватка запасов у промышленных посредников создавала высокий спрос».
Восстановление алмазного рынка началось в четвертом квартале 2020 года по мере того, как покупатели алмазного сырья пополняли запасы перед праздничным сезоном.
В первой половине 2020 года продажи алмазов упали, а некоторые розничные предприятия, торговавшие бриллиантами, и производившие их фабрики были вынуждены закрыться.
De Beers пришлось сократить производство, что привело к сокращению предложения, когда покупатели вернулись в магазины в некоторых частях Китая и США.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished


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