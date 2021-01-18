De Beers повысила цены в ходе первой продажи алмазного сырья в 2021 году

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Фото: De Beers Group (Facebook)









Согласно новостным сообщениям, De Beers повысила цены на свои алмазы примерно на 5% в ходе первого цикла продаж в этом году, что показывает, что отрасль восстанавливается после пандемии COVID-19.Агентство Bloomberg приводит высказывания неназванных лиц, знакомых с ситуацией, которые заявили, что увеличение в основном коснулось камней больше одного карата.«Алмазная промышленность удивила многих скоростью своего восстановления после полной остановки в первой половине прошлого года, - пишет Bloomberg. – Объем важнейших праздничных продаж в США и Китае был высоким, в то время как нехватка запасов у промышленных посредников создавала высокий спрос».Восстановление алмазного рынка началось в четвертом квартале 2020 года по мере того, как покупатели алмазного сырья пополняли запасы перед праздничным сезоном.В первой половине 2020 года продажи алмазов упали, а некоторые розничные предприятия, торговавшие бриллиантами, и производившие их фабрики были вынуждены закрыться.De Beers пришлось сократить производство, что привело к сокращению предложения, когда покупатели вернулись в магазины в некоторых частях Китая и США.