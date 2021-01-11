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21 декабря 2020
В ноябре прошлого года Намибия увеличила добычу алмазов
Газета New Era привела данные Статистического агентства Намибии (Namibia Statistics Agency, NSA), которое заявило, что увеличение производства произошло в основном за счет улучшения добычи алмазов на морском шельфе.
Статистическое агентство Намибии сообщило, что в ноябре пошлого года эта южноафриканская страна произвела 126 917 каратов алмазов по сравнению с 116 001 каратом в предыдущем месяце.
В ноябре 2019 года Намибия произвела 124 646 каратов алмазов.
Положительный рост, зарегистрированный в алмазном секторе страны, не был поддержан в других горнодобывающих секторах - сводный индекс горнодобывающей промышленности упал на 16,2% в ноябре 2020 года по сравнению с предыдущим месяцем и по сравнению с 7,3% в ноябре 2019 года.
Банк Намибии заявил в прошлом месяце, что, как он ожидает, объем выпуска продукции алмазодобывающим сектором страны в 2020 году сократится на 14,7%.
Однако прогнозируемое сокращение производства на 14,7% в 2020 году представляет собой улучшение по сравнению с более глубоким сокращением на 24,7% в августе 2020 года.
По данным Кимберлийского процесса, в 2019 году Намибия произвела чуть более 2 млн каратов алмазов.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished