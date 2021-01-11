Lucapa Diamond добыла еще один алмаз массой более 100 каратов на руднике Луло

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Компания Lucapa Diamond добыла еще один алмаз массой более 100 каратов на принадлежащем ей на 40% руднике Луло (Lulo) в Анголе.

В сообщении компании об этом говорится, что алмаз цвета D весом 104 карата был извлечен из руды, добытой на производственном участке 46 (MB46).

В начале этого месяца на том же участке Lucapa Diamond добыла алмаз цвета D весом 113 каратов.

«Это показывает потенциал данных участков по мере того, как мы углубляемся в южные террасы, - говорится в сообщении компании. - Кроме того, близость MB46 к высокоприоритетным кимберлитам в водосборном бассейне Кангидж (Canguige) еще более усиливает их перспективность».

Последняя находка - это 18-й алмаз весом более 100 каратов, добытый на концессии Луло на сегодняшний день.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





