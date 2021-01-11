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АО «АГД ДАЙМОНДС» добыло первый крупный алмаз в 2021 году
Фото: АГД ДАЙМОНДС
16 января на горно-обогатительном комбинате (ГОКе) им. В. Гриба АО «АГД ДАЙМОНДС» добыт алмаз ювелирного качества массой 51,57 карат.
Инновационные, высокоэкологичные технологии при обогащении кимберлитов позволяют АО «АГД ДАЙМОНДС» регулярно добывать крупные алмазы высокого качества.
Напомним, в 2020 году на ГОКе им. В. Гриба было добыто 7 уникальных алмазов, вес каждого из которых превысил 50 карат.
Месторождение алмазов им. В. Гриба является одним из крупнейших в мире, занимая четвертое место по запасам в России и седьмое на планете.