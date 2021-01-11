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21 декабря 2020

В третьем квартале Luk Fook увеличила продажи ювелирных изделий, особенно нарастив сбыт в сфере электронной коммерции

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Гонконгский ритейлер ювелирных изделий компания Luk Fook Holdings (International) Ltd продолжала наращивать продажи в третьем квартале 2021 финансового года благодаря устойчивому экономическому возрождению в Китае. Розничные продажи с 1 октября по 31 декабря 2020 года снизились на 29% по сравнению с показателями прошлого года, но отражают более медленные темпы снижения по сравнению с падением на 55% во втором квартале.
По словам Luk Fook, в течение квартала продажи в сопоставимых магазинах перешли от спада к росту на фоне эффективного контроля над распространением COVID-19 на материковом рынке. Кроме того, бизнес в сфере электронной коммерции показал выдающиеся результаты.
В третьем квартале продажи магазинов самообслуживания в Китае выросли на 4% в годовом исчислении, а продажи золотых изделий - на 11%. Лицензионные магазины, на которые приходится около 96% всех магазинов Luk Fook в Китае, продемонстрировали аналогичный тренд.
В Гонконге и Макао наблюдался рост продаж, при этом снижение существенно сократилось до 35 процентов с 63 процентов во втором квартале. В Макао в третьем квартале было зафиксировано снижение продаж ювелирных изделий на 20 процентов по сравнению с 80 процентами в предыдущем квартале. Интернет-бизнес в Китае также процветал, продажи выросли на 54% в годовом исчислении.
Luk Fook ожидает, что с введением вакцин пандемия COVID-19 постепенно утихнет, а макроэкономика и настроения в розничной торговле улучшатся.

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished


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