В третьем квартале Luk Fook увеличила продажи ювелирных изделий, особенно нарастив сбыт в сфере электронной коммерции

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Гонконгский ритейлер ювелирных изделий компания Luk Fook Holdings (International) Ltd продолжала наращивать продажи в третьем квартале 2021 финансового года благодаря устойчивому экономическому возрождению в Китае. Розничные продажи с 1 октября по 31 декабря 2020 года снизились на 29% по сравнению с показателями прошлого года, но отражают более медленные темпы снижения по сравнению с падением на 55% во втором квартале.

По словам Luk Fook, в течение квартала продажи в сопоставимых магазинах перешли от спада к росту на фоне эффективного контроля над распространением COVID-19 на материковом рынке. Кроме того, бизнес в сфере электронной коммерции показал выдающиеся результаты.

В третьем квартале продажи магазинов самообслуживания в Китае выросли на 4% в годовом исчислении, а продажи золотых изделий - на 11%. Лицензионные магазины, на которые приходится около 96% всех магазинов Luk Fook в Китае, продемонстрировали аналогичный тренд.

В Гонконге и Макао наблюдался рост продаж, при этом снижение существенно сократилось до 35 процентов с 63 процентов во втором квартале. В Макао в третьем квартале было зафиксировано снижение продаж ювелирных изделий на 20 процентов по сравнению с 80 процентами в предыдущем квартале. Интернет-бизнес в Китае также процветал, продажи выросли на 54% в годовом исчислении.

Luk Fook ожидает, что с введением вакцин пандемия COVID-19 постепенно утихнет, а макроэкономика и настроения в розничной торговле улучшатся.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished





