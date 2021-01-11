Эксклюзив
Бриллианты сквозь время
Не так давно мировая библиотека профессиональных изданий о драгоценных камнях пополнилась уникальной книгой о редких бриллиантах и украшениях...
Вчера
Ситуация с алмазным сырьем в РФ начнет осложняться уже с 2025 года - академик Похиленко
Академик РАН, заместитель председателя Сибирского отделения РАН, научный руководитель Института геологии и минералогии СО РАН Николай...
11 января 2021
Ильгиз Фазулзянов: «Карантин для мастера - это время нарабатывать будущие шедевры»
Ильгиз Фазулзянов – успешный и признанный в мире художник-ювелир. Получил академическое художественное образовании в Казани, c 90-х годов...
04 января 2021
Botswana Diamonds заинтересована в разработке кимберлита KX36, если он будет иметь промышленное запасы
Компания Botswana Diamonds намеревается заниматься разработкой кимберлита KX36, который она недавно приобрела у Petra Diamonds, если он будет иметь промышленные...
28 декабря 2020
«Мы собираемся полностью открыть биржу в первом квартале 2022 года», - заверяет Валлаббхай Патель, председатель SDB
Валлаббхай Патель (Vallabhbhai Patel), председатель Суратской алмазной биржи (Surat Diamond Bourse, SDB), мечтал построить в Сурате крупнейшее в мире...
21 декабря 2020
В третьем квартале Luk Fook увеличила продажи ювелирных изделий, особенно нарастив сбыт в сфере электронной коммерции
По словам Luk Fook, в течение квартала продажи в сопоставимых магазинах перешли от спада к росту на фоне эффективного контроля над распространением COVID-19 на материковом рынке. Кроме того, бизнес в сфере электронной коммерции показал выдающиеся результаты.
В третьем квартале продажи магазинов самообслуживания в Китае выросли на 4% в годовом исчислении, а продажи золотых изделий - на 11%. Лицензионные магазины, на которые приходится около 96% всех магазинов Luk Fook в Китае, продемонстрировали аналогичный тренд.
В Гонконге и Макао наблюдался рост продаж, при этом снижение существенно сократилось до 35 процентов с 63 процентов во втором квартале. В Макао в третьем квартале было зафиксировано снижение продаж ювелирных изделий на 20 процентов по сравнению с 80 процентами в предыдущем квартале. Интернет-бизнес в Китае также процветал, продажи выросли на 54% в годовом исчислении.
Luk Fook ожидает, что с введением вакцин пандемия COVID-19 постепенно утихнет, а макроэкономика и настроения в розничной торговле улучшатся.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished