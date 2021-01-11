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21 декабря 2020
Lucara Diamond добыла алмаз весом 341 карат на руднике Карове
В сообщении компании по этому поводу говорится, что алмаз был извлечен в праздничный период в результате измельчения руды, добытой в юго-западной части южной оконечности месторождения.
«Lucara Diamond очень рада начать 2021 год с добычи высококачественного белого драгоценного камня весом 341 карат, что стало продолжением предыдущих находок, которые включают в себя алмаз «Сетунья» (Sethunya) массой 549 каратов, алмаз массой 998 каратов, алмаз «Севело» (Sewelô) массой 1758 каратов, алмаз «Леседи ла Рона» (Lesedi La Rona) массой 1109 каратов и алмаз «Королева Калахари» (Queen of the Kalahari) массой 342 карата», - сказала исполнительный директор компании Эйра Томас (Eira Thomas).
«… Последовательное извлечение этих крупных алмазов является свидетельством стабильно высоких показателей в отношении ресурсов и производительности завода на руднике Карове, а также подкрепляет наше обоснование в пользу продолжения программы подземного расширения рудника, при которой добыча будет продолжаться как минимум еще 13 лет после прекращения добычи открытым способом в 2026 году», - добавила она.
Алмаз весом 341 карат является 54-м драгоценным камнем весом более 200 каратов, извлеченным на руднике Карове с 2015 года.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished