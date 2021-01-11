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21 декабря 2020
De Beers отказывается от некоторых своих долгосрочных покупателей алмазного сырья
Агентство Bloomberg со ссылкой на неназванные источники сообщило, что компания De Beers поставила в известность некоторых своих клиентов, известных как сайтхолдеры, о том, что они потеряют право покупать у нее алмазное сырье.
Алмазный гигант, как утверждают, заинтересован в меньшем количестве компаний, специализирующихся на 15 000 категорий алмазов, что дает ему больше возможностей в плане ценообразования и бо́льшую устойчивость во время экономических спадов.
Пока неясно, сколько покупателей было отбраковано, но, согласно неназванным источникам, их будет около 10.
De Beers снизила цены в 2020 году из-за пандемии COVID-19, которая нанесла ущерб отрасли в первой половине года.
Отрасль завершила год, выйдя на путь восстановления.
Текущие шестилетние контракты De Beers с сайтхолдерами истекли в конце 2020 года.
Алмазный гигант попросил сайтхолдеров повторно подать заявку в рамках одной из трех категорий - дилеры, производители бриллиантов и интегрированные розничные торговцы.
В ближайшие месяцы покупатели узнают о своем статусе, в том числе о том, сколько алмазов они имеют право купить у De Beers.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished