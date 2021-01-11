De Beers отказывается от некоторых своих долгосрочных покупателей алмазного сырья

Сегодня

По сообщениям, De Beers отказалась от некоторых своих давних покупателей алмазов в попытке поставлять камни тем покупателям, которые могут обеспечить наибольшую добавленную стоимость алмазному сырью.

Агентство Bloomberg со ссылкой на неназванные источники сообщило, что компания De Beers поставила в известность некоторых своих клиентов, известных как сайтхолдеры, о том, что они потеряют право покупать у нее алмазное сырье.

Алмазный гигант, как утверждают, заинтересован в меньшем количестве компаний, специализирующихся на 15 000 категорий алмазов, что дает ему больше возможностей в плане ценообразования и бо́льшую устойчивость во время экономических спадов.

Пока неясно, сколько покупателей было отбраковано, но, согласно неназванным источникам, их будет около 10.

De Beers снизила цены в 2020 году из-за пандемии COVID-19, которая нанесла ущерб отрасли в первой половине года.

Отрасль завершила год, выйдя на путь восстановления.

Текущие шестилетние контракты De Beers с сайтхолдерами истекли в конце 2020 года.

Алмазный гигант попросил сайтхолдеров повторно подать заявку в рамках одной из трех категорий - дилеры, производители бриллиантов и интегрированные розничные торговцы.

В ближайшие месяцы покупатели узнают о своем статусе, в том числе о том, сколько алмазов они имеют право купить у De Beers.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





