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21 декабря 2020
Signet Jewelers сообщает о высоких продажах в праздничный сезон 2021 финансового года
Вирджиния К. Дросос (Virginia C. Drosos), генеральный директор компании, комментирует результаты предновогодней торговли: «Несмотря на значительные макроэкономические препятствия, команда Signet Jewelers показала отличные результаты в праздничные дни. Они были обусловлены новыми цифровыми возможностями и возможностями выполнения поставленных задач, все более персонализированным и основанным на понимании маркетингом, дифференциацией портфеля баннеров и сильной стратегией мерчандайзинга, которая включала в себя конкурентоспособную новизну и упрочение основного ассортимента».
Предварительный общий объем продаж Signet Jewelers в праздничный сезон составил 1,8 млрд долларов, что соответствует уровню прошлого года; продажи в сопоставимых магазинах, включая реальные и онлайн-магазины, увеличились на 5,6% в годовом исчислении; продажи в электронной коммерции выросли на 60,8% г/г. В то же время данные по 2 866 магазинам Signet Jewelers отражают снижение продаж в реальных сопоставимых магазинах на 4,1%. По состоянию на 2 января компания закрыла 355 из 380 магазинов, которые планируется закрыть в текущем финансовом году.
В Северной Америке продажи в сопоставимых магазинах, включая реальные и онлайн-магазины, увеличились на 7,8%; число покупок выросло на 4,4%, а средняя сумма покупки увеличилась на 1,6%; продажи в сопоставимых магазинах (включая реальные и онлайн-магазины), расположенных в традиционных торговых центрах, слегка снизились, в то время как магазины вне торговых центров дали положительные результаты продаж; продажи в электронной коммерции выросли на 57,5%, а продажи в обычных магазинах снизились на 0,8%, исходя из данных по сопоставимым магазинам; рост продаж свадебных ювелирных изделий и дешевых ювелирных украшений был выражен двузначными числами.
Введенный правительством Великобритании локдаун привел к снижению продаж в сопоставимых реальных и интернет-магазинах на 19,2% по сравнению с прошлым годом, хотя влияние локдауна было частично компенсировано ростом продаж электронной коммерции на 92,8%.
Быстрое увеличение возможностей Signet Jewelers в сфере электронной коммерции почти в пять раз по сравнению с прошлым праздничным сезоном, точность прогнозов и хорошие отношения с партнерами по сбыту позволили компании успешно доставить 98% заказов со стороны клиентов в Северной Америке вовремя в этот праздничный сезон.
В четвертом квартале 2021 финансового года, как прогнозирует компания, продажи в сопоставимых магазинах увеличатся на 4–5% и в целом достигнут от 2,10 до 2,12 млрд долларов; операционная прибыль составит порядка 255-270 млн долларов.
Совет директоров Signet принял решение оставить в силе временную приостановку программы дивидендов по обыкновенным акциям, а ежеквартальные дивиденды по привилегированным акциям за февраль выплачивать в натуральной форме.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished