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21 декабря 2020
Mountain Province объявила торгово-производственные результаты за 2020 год
В течение года было продано 3 329 289 каратов алмазов при средней стоимости 68 канадских долларов за карат (USD 51 за карат) и общей выручке 227 млн долларов (USD 171,3 млн) по сравнению с 3 284 520 каратами, проданными при средней стоимости 84 доллара за карат (USD 63 за карат) и общей выручке 276,3 млн долларов (USD 208,2 млн) в 2019 году.
В течение 2020 годы было добыто 6 518 261 карат алмазного сырья при среднем содержании 2,01 карата на тонну, что на 4% ниже, чем за тот же период в 2019 году: 6 820 631 карат при среднем содержании 1,90 карата на тонну.
Настроения на рынке алмазного сырья к концу 2020 года были более позитивными и оставались таковыми по мере подготовки рынка к первому циклу продаж 2021 года. Среднесрочный и долгосрочный прогноз Mountain Province по алмазам остается позитивным. Основные производители сообщили о более низком уровне продаж в течение 2020 года, что вкупе с более сильным сезоном розничных продаж поможет нормализовать уровень запасов в гранильных центрах.
Кроме того, недавнее закрытие крупного алмазного рудника Аргайл (Argyle) в Австралии поможет установить более сбалансированное равновесие спроса и предложения на алмазном рынке.
Важно отметить, что потребительское доверие и расходы в розничном секторе в течение потребительского сезона были особенно высоки в материковом Китае. Продажи в США были достаточно сильными, несмотря на сложные условия COVID-19 в течение всего периода.
Вместе взятые, эти два рынка составляют по стоимости примерно 65% мировых розничных продаж ювелирных изделий с бриллиантами, говорится в пресс-релизе.
Алекс Шишло для Rough&Polished