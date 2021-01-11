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14 декабря 2020

Российские алмазы пользуются успехом в Дубае

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alrosa_logo.jpgРоссийская алмазодобывающая компания АЛРОСА в декабре 2020 года провела аукцион в Дубае, на котором выставила на продажу алмазы специальных размеров (массой от 10,8 карата и выше). В результате этого аукциона, как сообщает компания, выручка составила $7,4 млн.
АЛРОСА реализовала 138 алмазов общей массой 2100 каратов. Покупателями стали клиенты из Бельгии, Израиля, Индии и ОАЭ (всего 35 компаний).
«Последний в 2020 году аукцион АЛРОСА провела в Дубае, и он завершился с хорошими результатами. Мы реализовали более 90% представленного ассортимента, что говорит о наличии стабильного спроса на наше сырье в предновогодние дни», - прокомментировал итоги заместитель генерального директора АЛРОСА Евгений Агуреев.

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