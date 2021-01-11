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14 декабря 2020
Lucapa Diamond временно закрыла рудник Мотаэ после введения карантина в связи с COVID-19
Это произошло после того, как правительство Лесото ввело в действие новую 14-дневную общенациональную самоизоляцию из-за резкого увеличения числа случаев заболевания коронавирусом.
Lucapa Diamond сообщила, что добыча и переработка руды будут возобновлены после завершения самоизоляции.
«Нашим приоритетом является обеспечение здоровья и безопасности наших ценных сотрудников на месте их работы, - сказал управляющий директор Lucapa Diamond Стивен Везеролл (Stephen Wetherall). - Ожидается, что приостановка будет носить временный характер, поскольку это решение по охране труда и технике безопасности на руднике, а не ограничение рынка».
Он также сказал, что Lucapa Diamond продолжает сотрудничать со своими финансистами в течение этого периода, поскольку рынок алмазов продолжает двигаться по положительной траектории. Lucapa Diamond недавно продала партию добытых на руднике Мотаэ алмазов общим весом 4 676 каратов за 5,6 млн долларов, или по средней цене 1 198 долларов за карат. Это самая высокая средняя цена в долларах за карат, когда-либо достигнутая на Мотаэ при продаже продукции рудника.
Партия проданных алмазов включала в себя алмаз цвета D весом 101 карат, извлеченный после повторного открытия рудника в четвертом квартале 2020 года и являющийся самым ценным камнем, добытым на сегодняшний день на Мотаэ.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished