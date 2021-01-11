Инвесторы Petra Diamonds одобрили планы реструктуризации бизнеса

Сегодня

Проблемная компания Petra Diamonds сообщила, что ее инвесторы ратифицировали планы реструктуризации бизнеса с тем, чтобы обеспечить краткосрочную и долгосрочную жизнеспособность предприятия.

В заявлении Petra Diamonds говорится, что более 95% акционеров поддержали решение, которое включает в себя уменьшение уставного капитала компании за счет уменьшения номинальной стоимости всех обыкновенных акций с 10 пенсов до 0,001 пенса.

Разрешенный к выпуску акционерный капитал компании будет увеличен за счет выпуска 8,5 млн обыкновенных акций и разрешения директорам размещать обыкновенные акции на сумму до 88 447 фунтов стерлингов.

Petra Diamonds сообщила также, что предлагаемая дата вступления в силу реструктуризации наступит после выполнения определенных условий консенсуальной реструктуризации, включая получение разрешения регулирующих органов от отдела финансового надзора Южноафриканского резервного банка на проведение консенсуальной реструктуризации.

В июне 2020 года Petra Diamonds начала официальный процесс продажи своей промышленной группы и ее активов, поскольку на нее был возложен долг в размере 650 млн долларов.

Однако позже Petra Diamonds решила завершить официальную продажу после того, как не получила никаких предложений по покупке своей промышленной группы и ее активов, которые считались бы жизнеспособной альтернативой реструктуризации с точки зрения улучшения структуры капитала компании.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





