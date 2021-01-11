Рудник Летсенг компании Gem Diamonds будет продолжать работать, несмотря на новый локдаун в связи с COVID-19

Сегодня

Gem Diamonds заявила, что ее рудник Летсенг (Letšeng) в Лесото будет продолжать работать в полную силу после объявления о новых карантинных ограничениях в связи с пандемией COVID-19.

В кратком сообщении компании говорится, что Летсенг продолжит принимать меры по регулярному тестированию и защите всего своего горнодобывающего персонала и подрядчиков в соответствии с требованиями закона и в соответствии со строгими мерами по охране здоровья и безопасности, которые были приняты в начале пандемии.

«Здоровье и безопасность всех наших сотрудников и подрядчиков по-прежнему имеют первостепенное значение для Gem Diamonds, и мы продолжим проводить тестирование и принимать меры предосторожности, которые были эффективны на Летсенг и других наших предприятиях во время этой пандемии», - сказал генеральный директор компании Клиффорд Элфик (Clifford Elphick).

В прошлом году на месторождении Летсенг Gem Diamonds добыла 17 алмазов весом более 100 каратов каждый, включая высококачественный камень весом 104 карата, извлеченный из руды в декабре.

В третьем квартале 2020 года компания сократил свой чистый долг на 6,6 млн долларов.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





