АЛРОСА рассчитывает на стабильность спроса и продаж в течение первого квартала

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Компания сообщила вчера предварительные результаты продаж алмазного сырья и бриллиантов за декабрь и 12 месяцев 2020 года. Общий объем продаж алмазно-бриллиантовой продукции в декабре составил $521,6 млн (против $363,8 млн в декабре 2019 года), в том числе алмазного сырья – $470,3 млн (против $352,1 млн в декабре 2019 года), бриллиантов − $51,2 млн (против $11,6 млн в декабре 2019 года).Всего за 12 месяцев 2020 года продажи алмазно-бриллиантовой продукции АЛРОСА составили $2,802 млрд, в том числе алмазного сырья – $2,652 млрд, бриллиантов – $150 млн. В 2019 году общие продажи компании составили $3,338 млрд, из которых за алмазное сырье было выручено $3,273 млрд, а за бриллианты - $64,7 млн.«Высокие продажи алмазно-бриллиантовой продукции АЛРОСА в декабре были обусловлены как сохраняющимся уверенным спросом со стороны гранильного сектора, так и влиянием разовых факторов. В частности, поступления от продажи готовых бриллиантов дополнительно выросли за счет реализации накопленного ранее стока и поступления средств от реализации уникального бриллианта «Призрак Розы». Высокий уровень продаж алмазного сырья в декабре в целом отражал актуальный уровень потребностей рынка. АЛРОСА продолжает придерживаться максимально гибкого подхода по удовлетворению только подтвержденного спроса на алмазное сырье, в первую очередь, со стороны гранильного сектора. Мы ожидаем, что в январе продажи вернутся к средним для этого сезона значениям, и рассчитываем на стабильность спроса и продаж в течение первого квартала», - сказал заместитель генерального директора АЛРОСА Евгений Агуреев.