Эксклюзив
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Академик РАН, заместитель председателя Сибирского отделения РАН, научный руководитель Института геологии и минералогии СО РАН Николай...
11 января 2021
Ильгиз Фазулзянов: «Карантин для мастера - это время нарабатывать будущие шедевры»
Ильгиз Фазулзянов – успешный и признанный в мире художник-ювелир. Получил академическое художественное образовании в Казани, c 90-х годов...
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Компания Botswana Diamonds намеревается заниматься разработкой кимберлита KX36, который она недавно приобрела у Petra Diamonds, если он будет иметь промышленные...
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Возможность продемонстрировать свою продукцию и занять свою нишу
Недавно на ювелирном рынке России появился первый маркетплейс оптовой торговли ювелирными изделиями - GOLDNET. MARKET. Об этом новом эффективном...
14 декабря 2020
АЛРОСА рассчитывает на стабильность спроса и продаж в течение первого квартала
Всего за 12 месяцев 2020 года продажи алмазно-бриллиантовой продукции АЛРОСА составили $2,802 млрд, в том числе алмазного сырья – $2,652 млрд, бриллиантов – $150 млн. В 2019 году общие продажи компании составили $3,338 млрд, из которых за алмазное сырье было выручено $3,273 млрд, а за бриллианты - $64,7 млн.
«Высокие продажи алмазно-бриллиантовой продукции АЛРОСА в декабре были обусловлены как сохраняющимся уверенным спросом со стороны гранильного сектора, так и влиянием разовых факторов. В частности, поступления от продажи готовых бриллиантов дополнительно выросли за счет реализации накопленного ранее стока и поступления средств от реализации уникального бриллианта «Призрак Розы». Высокий уровень продаж алмазного сырья в декабре в целом отражал актуальный уровень потребностей рынка. АЛРОСА продолжает придерживаться максимально гибкого подхода по удовлетворению только подтвержденного спроса на алмазное сырье, в первую очередь, со стороны гранильного сектора. Мы ожидаем, что в январе продажи вернутся к средним для этого сезона значениям, и рассчитываем на стабильность спроса и продаж в течение первого квартала», - сказал заместитель генерального директора АЛРОСА Евгений Агуреев.