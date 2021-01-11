Debswana аннулирует контракт на 1,3 млрд долларов по продлению жизни рудника Жваненг

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Алмазный рудник Жваненг Фото: Debswana Mining Company

Как сообщается, Debswana Mining Company, принадлежащая De Beers и правительству Ботсваны, расторгла контракт на 1,3 млрд долларов с подразделением австралийской компании Thiess на продление срока эксплуатации алмазного рудника Жваненг (Jwaneng).Согласно агентству Reuters, Debswana теперь будет осуществлять проект расширения рудника, известный как «Кат 9» (Cut 9), собственными силами.Причины расторжения контракта не приводятся.«Работа на «Кат 9» перейдет в режим добычи полезных ископаемых собственником проекта, при этом некоторые ключевые услуги и ресурсы, такие как рабочая сила, будут предоставляться подрядчиками / поставщиками услуг руднику Жваненг», - приводит агентство слова руководителя управления Debswana по корпоративным связям Рэйчел Мотибацелы (Rachel Mothibatsela).Ожидается, что девятилетний проект «Кат 9» продлит жизнь рудника до 2035 года, при этом будет добыто около 53 млн каратов алмазов.Упомянутый выше контракт был заключен с фирмой Majwe Mining, 70% акций которой принадлежит компании Thiess.На операции Debswana повлияла пандемия COVID-19 - за первые девять месяцев 2020 года ее производство упало на 29%, до 12,3 млн каратов.