BlueRock Diamonds увеличивает добычу на своем руднике в ЮАР

Сегодня

BlueRock Diamonds сообщила, что увеличила добычу алмазов на своем руднике Кареевлей (Kareevlei) в районе Кимберли в Южной Африке на 10%, доведя ее до 15 371 карата в 2020 году по сравнению с 14 033 каратами годом ранее.

Компания заявила, что уменьшение роста добычи в процентах отражает снижение содержания алмазов в руде.

Содержание алмазов в руде в первой половине 2020 года было значительно ниже, чем ожидалось, когда компания сконцентрировалась на разработке основного карьера за пределами участков KV1 и KV2.

В сообщении BlueRock Diamonds говорится, что среднее содержание алмазов в руде во втором полугодии значительно улучшилось, составив 4,4 карата на гектар, что немного выше среднего показателя за 2019 год.

Объем переработки руды в тоннах вырос на 25% по сравнению с предыдущим годом, несмотря на то, что шахта была закрыта из-за COVID-19 на 50 дней, начиная с 24 марта 2020 года.

Согласно BlueRock Diamonds, ее продажи в каратах за год выросли на 29%, до 16 290 каратов, что отражает рост производства и тот факт, что в прошлом году компания продала свою продукцию в декабре, в отличие от 2019 года.

Средняя цена за карат в размере 295 долларов была примерно на нижнем уровне прогноза компании на 2020 год и на 26% ниже, чем в 2019 году, что произошло в основном из-за воздействия COVID-19 на маркетинговую цепочку и сокращения числа дорогих алмазов в 2020 году по сравнению с 2019-м.

Наделенный исполнительными полномочиями председатель совета директоров BlueRock Diamonds Майк Хьюстон (Mike Houston) сказал, что прогноз компании на 2021 год по переработке руды остается на уровне 850 тыс. - 1 млн тонн, а по добыче алмазов на уровне 34 000 - 46 000 каратов.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished



