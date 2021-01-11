Мьянма и Малайзия будут сотрудничать с Таиландом с целью увеличения рынка цветных драгоценных камней

Сегодня

Предприниматели, занимающиеся ювелирными изделиями из Мьянмы и Малайзии, выразили доверие к опыту Института драгоценных камней и ювелирных изделий Таиланда (Gem and Jewelry Institute of Thailand, GIT) в деле повышения стандартов лабораторий по драгоценным камням и ювелирным изделиям и подготовки персонала, а также к поставленной институтом цели по стимулированию роста рынка цветных драгоценных камней в регионе.

GIT недавно провел онлайн-форум под названием «Изучение потенциала рынка драгоценных камней и ювелирных изделий в Камбодже, Лаосе, Мьянме и Вьетнаме», чтобы осветить перспективы производства и торговли драгоценными камнями и ювелирными изделиями в АСЕАН, а также изучить пути совместной работы для дальнейшего развития потенциала этой отрасли в будущем.

Мьянма - ведущий мировой источник драгоценных камней, поставляющий более 100 видов такой продукции, включая рубины, сапфиры и нефрит. В настоящее время правительство Мьянмы способствует развитию отрасли драгоценных камней и ювелирных изделий как в производственном, так и в сбытовом сегментах, что создает хорошую возможность для иностранных инвесторов, а также для тайских предпринимателей.

Что касается возможностей малазийской индустрии драгоценных камней и ювелирных изделий, то большинство жителей Малайзии предпочитают покупать золотые украшения и вкладывать деньги в эти товары, в то время как богатая часть населения этой страны стала больше интересоваться цветными драгоценными камнями и склонна покупать их в Таиланде, поскольку знакома с тайским рынком.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished





