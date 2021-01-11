Эксклюзив
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Академик РАН, заместитель председателя Сибирского отделения РАН, научный руководитель Института геологии и минералогии СО РАН Николай...
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Ильгиз Фазулзянов – успешный и признанный в мире художник-ювелир. Получил академическое художественное образовании в Казани, c 90-х годов...
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Возможность продемонстрировать свою продукцию и занять свою нишу
Недавно на ювелирном рынке России появился первый маркетплейс оптовой торговли ювелирными изделиями - GOLDNET. MARKET. Об этом новом эффективном...
14 декабря 2020
Мьянма и Малайзия будут сотрудничать с Таиландом с целью увеличения рынка цветных драгоценных камней
GIT недавно провел онлайн-форум под названием «Изучение потенциала рынка драгоценных камней и ювелирных изделий в Камбодже, Лаосе, Мьянме и Вьетнаме», чтобы осветить перспективы производства и торговли драгоценными камнями и ювелирными изделиями в АСЕАН, а также изучить пути совместной работы для дальнейшего развития потенциала этой отрасли в будущем.
Мьянма - ведущий мировой источник драгоценных камней, поставляющий более 100 видов такой продукции, включая рубины, сапфиры и нефрит. В настоящее время правительство Мьянмы способствует развитию отрасли драгоценных камней и ювелирных изделий как в производственном, так и в сбытовом сегментах, что создает хорошую возможность для иностранных инвесторов, а также для тайских предпринимателей.
Что касается возможностей малазийской индустрии драгоценных камней и ювелирных изделий, то большинство жителей Малайзии предпочитают покупать золотые украшения и вкладывать деньги в эти товары, в то время как богатая часть населения этой страны стала больше интересоваться цветными драгоценными камнями и склонна покупать их в Таиланде, поскольку знакома с тайским рынком.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished