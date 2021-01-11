Выставка IIJS Virtual 2.0 поставила индийскую ювелирную индустрию на новый уровень

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Фото: GJEPC

В начале этого месяца Совет по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий Индии (Gem and Jewellery Export Promotion Council, GJEPC) торжественно открыл Вторую виртуальную индийскую международную ювелирную выставку (India International Jewellery Show Virtual 2.0, IIJS Virtual 2.0) в присутствии Колина Шаха (Colin Shah), председателя GJEPC; Випула Шаха (Vipul Shah), заместителя председателя GJEPC; Шайлеша Сангани (Shailesh Sangani), организатора национальных выставок в GJEPC; Сабьясачи Рэя (Sabyasachi Ray), исполнительного директора GJEPC, и других официальных лиц. Выставка проходила с 8 по 12 января 2021 года.В ней приняли участие около 250 экспонентов, более 8 000 зарегистрированных покупателей, включая международных покупателей из США, Великобритании, ОАЭ, Сингапура, Бангладеш, Непала, Гонконга, Бельгии, Шри-Ланки, Таиланда и других регионов и стран. За 5 дней работы выставки было проведено более 15 000 встреч.Обращаясь к участникам отрасли, Колин Шах сказал: «Новый год принес хорошие новости по многим направлениям – по всему миру началось распространение ряда вакцин против коронавируса, которые уже начали спасать людские жизни. Что касается бизнеса, спрос на драгоценные камни и ювелирные изделия растет на всех основных экспортных рынках. Приятно видеть, что в ноябре и декабре экспорт драгоценных камней и ювелирных изделий из Индии вернулся на уровень, предшествовавший коронавирусной пандемии. Я уверен, что через пару месяцев мы увидим более стабильную экономическую деятельность во всем мире, что будет способствовать дальнейшему росту сектора драгоценных камней и ювелирных изделий».Випул Шах в свою очередь отметил: «Спрос со стороны участников на второе издание нашей выставки, которая проведена сразу же вслед за первой, многое говорит о популярности и влиянии бренда IIJS среди участников отрасли».Шайлеш Сангани заявил: «В рамках IIJS 2.0 мы представили множество интересных возможностей, таких как улучшенная поисковая система, чат на стенде, каталог продуктов, цифровой органайзер, интерактивные форумы знаний, ежедневные уведомления в WhatsApp о встречах продавцов и покупателей и многое другое».