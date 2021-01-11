Алмазные тендеры в Антверпене успешны, несмотря на пандемию

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В 2020 году тендерные компании Антверпена оставались успешными благодаря быстрой адаптации к условиям пандемии новой коронавирусной инфекции и непрерывности операций на алмазной квадратной миле города на Шельде.

Антверпен является домом для критической массы покупателей алмазов и бриллиантов, а также обеспечивает самую большую концентрацию тендерных компаний и представительств алмазодобывающих компаний.

Эти факторы позволили успешно провести в минувшем году почти 100 тендеров по продаже алмазного сырья. Несмотря на пандемию и связанные с ней ограничения на поездки, на торгах были проданы более 10,5 млн каратов алмазов.

«Что важно отметить при сравнении с другими рынками, так это процент предложений, которые мы получаем и которые являются высококонкурентными, что, в свою очередь, приводит к максимально возможным ценам, достигнутым за лот. Эта критическая масса покупателей и заявок является результатом инклюзивности Антверпена для покупателей со всего мира, а также разнообразия мастерства огранки всех категорий», - заявил Йохан Эриксон (Johan Erikson), глава тендерной компании First Element.



Алекс Шишло для Rough&Polished



