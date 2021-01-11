Эксклюзив
Ситуация с алмазным сырьем в РФ начнет осложняться уже с 2025 года - академик Похиленко
Академик РАН, заместитель председателя Сибирского отделения РАН, научный руководитель Института геологии и минералогии СО РАН Николай...
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Ильгиз Фазулзянов – успешный и признанный в мире художник-ювелир. Получил академическое художественное образовании в Казани, c 90-х годов...
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Botswana Diamonds заинтересована в разработке кимберлита KX36, если он будет иметь промышленное запасы
Компания Botswana Diamonds намеревается заниматься разработкой кимберлита KX36, который она недавно приобрела у Petra Diamonds, если он будет иметь промышленные...
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«Мы собираемся полностью открыть биржу в первом квартале 2022 года», - заверяет Валлаббхай Патель, председатель SDB
Валлаббхай Патель (Vallabhbhai Patel), председатель Суратской алмазной биржи (Surat Diamond Bourse, SDB), мечтал построить в Сурате крупнейшее в мире...
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Возможность продемонстрировать свою продукцию и занять свою нишу
Недавно на ювелирном рынке России появился первый маркетплейс оптовой торговли ювелирными изделиями - GOLDNET. MARKET. Об этом новом эффективном...
14 декабря 2020
Алмазные тендеры в Антверпене успешны, несмотря на пандемию
Антверпен является домом для критической массы покупателей алмазов и бриллиантов, а также обеспечивает самую большую концентрацию тендерных компаний и представительств алмазодобывающих компаний.
Эти факторы позволили успешно провести в минувшем году почти 100 тендеров по продаже алмазного сырья. Несмотря на пандемию и связанные с ней ограничения на поездки, на торгах были проданы более 10,5 млн каратов алмазов.
«Что важно отметить при сравнении с другими рынками, так это процент предложений, которые мы получаем и которые являются высококонкурентными, что, в свою очередь, приводит к максимально возможным ценам, достигнутым за лот. Эта критическая масса покупателей и заявок является результатом инклюзивности Антверпена для покупателей со всего мира, а также разнообразия мастерства огранки всех категорий», - заявил Йохан Эриксон (Johan Erikson), глава тендерной компании First Element.
Алекс Шишло для Rough&Polished