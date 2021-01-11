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14 декабря 2020
В третьем квартале продажи Chow Tai Fook увеличились на 17,7%
Фото: Google
Общий объем розничных продаж Chow Tai Fook Group за три месяца, закончившихся 31 декабря 2020 года, вырос на 17,5%, в то время как в Китае рост составил 26,1% (с 11% в предыдущем квартале). Гонконг и Макао упали на 12,5% (с 51,6% во втором квартале).
В связи с сокращением числа случаев COVID-19 в Китае продажи в сопоставимых магазинах выросли за квартал на 12,2%, в то время как в Гонконге и Макао снижение продаж замедлилось.
Согласно заявлению Chow Tai Fook, развитие пандемии и закрытие основных пунктов пересечения границы по-прежнему оказывали давление на розничный спрос в Гонконге и Макао в течение квартала.
В то время как продажи ювелирных изделий из драгоценных камней, платины и золота в Китае упали на 5,2%, золотые ювелирные изделия показали лучший результат – их продажи увеличились на 12,7%. В Гонконге и Макао продажи ювелирных изделий с драгоценными камнями из платины и золота выросли на 14%, а продажи золотых украшений упали на 50,7%.
Ценовая тенденция для Chow Tai Fook была благоприятной в течение третьего квартала, при этом средняя цена продажи украшений с драгоценными камнями в Гонконге и Макао выросла за счет крупных транзакций.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished