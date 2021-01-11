Alexkor под пристальным вниманием властей

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По сообщениям местных СМИ, южноафриканская государственная алмазная компания Alexkor находится под пристальным вниманием судебной комиссии по расследованию фактов подчинения государственных органов интересам коррупционных групп.

Согласно изданию News24, в прошлую пятницу комиссия в ходе слушаний узнала, что компания, назначенная заниматься маркетингом и продажей алмазов для Alexkor, была связана с семьей Гупта (Gupta).

Бывший исполнительный директор компании Gobodo Forensics Альберт Торрес (Albert Torres) сказал комиссии под председательством заместителя главного судьи Раймонда Зондо (Raymond Zondo) в прошлую пятницу, что Scarlet Sky Investments, как представляется, была фирмой-пустышкой, когда она впервые заявила о своей заинтересованности в участии в тендере по выбору компании, которая бы занималась для Alexkor маркетингом и продажей алмазов.

Он сказал, что назначение Scarlet Sky Investments в 2014 году было согласовано и подписано бывшим генеральным директором совместного предприятия Мервином Карстенсом (Mervyn Carstens), несмотря на то что процесс закупок был порочным.

Сообщалось, что у компании нет лицензии на продажу алмазного сырья, но она тем не менее получила контракт.

По словам Торреса, расследования показали, что один из директоров компании, Кубентеран Мудли (Kubentheran Moodley), был связан с Салимом Эссой (Salim Essa), партнером по бизнесу семейства Гупта.

Мудли, который, как сообщается, был советником бывшего министра минеральных ресурсов Мозебензи Зване (Mosebenzi Zwane), также обратился в суд с просьбой запретить комиссии Раймонда Зондо доступ к принадлежащим ему личным вещам и документации. Scarlet Sky Investments на 60% принадлежала фирме, которую представлял Мудли.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





