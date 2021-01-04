Lucapa Diamond выручила $ 5,6 млн от продажи алмазов с рудника Мотаэ

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Компания Lucapa Diamond продала партию алмазов общим весом 4 676 каратов, добытых на принадлежащем ей на 70% руднике Мотаэ (Mothae) в Лесото, за 5,6 млн долларов или по средней цене 1 198 долларов за карат.

Согласно сообщению Lucapa Diamond, это самая высокая средняя цена в долларах за карат, когда-либо достигнутая на Мотаэ при продаже продукции рудника.

Партия проданных алмазов включала в себя алмаз цвета D в 101 карат, извлеченный после повторного открытия рудника в четвертом квартале 2020 года и являющийся самым ценным камнем, добытым на сегодняшний день на Мотаэ.

«После тяжелого 2020 года, когда обе наши шахты пострадали от пандемии, наши уважаемые команды продемонстрировали свою стойкость, и работа значительно улучшилась, - говорит управляющий директор Lucapa Diamond Стивен Везералл (Stephen Wetherall). - Хорошие показатели извлечения алмазов на обоих рудниках и растущий спрос, ведущий к повышению цен на алмазы, стали хорошим началом 2021 года».

Он добавил, что Lucapa Diamond увеличит свою доходность после осуществления партнерства по огранке алмазов.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





