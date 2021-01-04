Эксклюзив
Ситуация с алмазным сырьем в РФ начнет осложняться уже с 2025 года - академик Похиленко
Академик РАН, заместитель председателя Сибирского отделения РАН, научный руководитель Института геологии и минералогии СО РАН Николай...
Вчера
Ильгиз Фазулзянов: «Карантин для мастера - это время нарабатывать будущие шедевры»
Ильгиз Фазулзянов – успешный и признанный в мире художник-ювелир. Получил академическое художественное образовании в Казани, c 90-х годов...
04 января 2021
Botswana Diamonds заинтересована в разработке кимберлита KX36, если он будет иметь промышленное запасы
Компания Botswana Diamonds намеревается заниматься разработкой кимберлита KX36, который она недавно приобрела у Petra Diamonds, если он будет иметь промышленные...
28 декабря 2020
«Мы собираемся полностью открыть биржу в первом квартале 2022 года», - заверяет Валлаббхай Патель, председатель SDB
Валлаббхай Патель (Vallabhbhai Patel), председатель Суратской алмазной биржи (Surat Diamond Bourse, SDB), мечтал построить в Сурате крупнейшее в мире...
21 декабря 2020
Возможность продемонстрировать свою продукцию и занять свою нишу
Недавно на ювелирном рынке России появился первый маркетплейс оптовой торговли ювелирными изделиями - GOLDNET. MARKET. Об этом новом эффективном...
14 декабря 2020
NMDC возобновляет добычу алмазов в районе Панна в индийском штате Мадхья-Прадеш
Директор тигрового заповедника Panna Tiger Reserve У. К. Шарма сообщил, что приказ о возобновлении деятельности рудника касается ведущихся на нем работ.
В приказе от 4 января 2021 года, в частности, говорится: «Эксплуатация Национальной корпорацией по разработке полезных ископаемых алмазного рудника, расположенного на площади 74 га в лесной зоне святилища Гангау в Панна, продолжается в течение последних 50 лет. Правительство штата продлило аренду на следующие 20 лет, и вопрос о продлении аренды находится также на рассмотрении Совета по охране дикой природы штата и Национального совета по охране дикой природы. В случае отсутствия новых операций по добыче полезных ископаемых и отсутствия неблагоприятного воздействия на дикую природу работы на руднике должны быть возобновлены до разрешения Совета по охране дикой природы».
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished