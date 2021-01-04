NMDC возобновляет добычу алмазов в районе Панна в индийском штате Мадхья-Прадеш

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Департамент лесного хозяйства индийского штата Мадхья-Прадеш разрешил Национальной корпорации по разработке полезных ископаемых (National Mineral Development Corporation, NMDC) возобновить работу своего алмазного рудника близ города Маджхгаван в районе Панна (Panna) провинции Бунделханд (Bundelkhand). Работа на нем была приостановлена в связи с истечение срока действия экологического разрешения 31 декабря 2020 года.

Директор тигрового заповедника Panna Tiger Reserve У. К. Шарма сообщил, что приказ о возобновлении деятельности рудника касается ведущихся на нем работ.

В приказе от 4 января 2021 года, в частности, говорится: «Эксплуатация Национальной корпорацией по разработке полезных ископаемых алмазного рудника, расположенного на площади 74 га в лесной зоне святилища Гангау в Панна, продолжается в течение последних 50 лет. Правительство штата продлило аренду на следующие 20 лет, и вопрос о продлении аренды находится также на рассмотрении Совета по охране дикой природы штата и Национального совета по охране дикой природы. В случае отсутствия новых операций по добыче полезных ископаемых и отсутствия неблагоприятного воздействия на дикую природу работы на руднике должны быть возобновлены до разрешения Совета по охране дикой природы».



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished





