Tres-Or добыла еще 48 микроалмазов на кимберлите Гигес

Сегодня

Компания Tres-Or Resources Ltd. сообщила, что еще 48 микроалмазов были извлечены из новых образцов руды, добытых на кимберлите Гигес (Guigues) на юго-западе канадской провинции Квебек, единственным владельцем которого является компания Saskatchewan Research Council Geoanalytical Laboratories Diamond Services (SRC).

Все добытые микроалмазы, кроме трех, SRC описывает как белые/бесцветные и прозрачные с незначительными включениями. Заметные включения имеет только один из минералов.

Микроалмазы залегали в теле кимберлита равномерно.

После того, как будут добыты дополнительные образцы минералов, Tres-Or намерена провести исследования с тем, чтобы определить потенциал залегания микроалмазов более высокого качества в данном кимберлите, отмечает интернет-портал resourceworld.com.



Алекс Шишло для Rough&Polished



