Эксклюзив

Ситуация с алмазным сырьем в РФ начнет осложняться уже с 2025 года - академик Похиленко

Академик РАН, заместитель председателя Сибирского отделения РАН, научный руководитель Института геологии и минералогии СО РАН Николай...

Вчера

Ильгиз Фазулзянов: «Карантин для мастера - это время нарабатывать будущие шедевры»

Ильгиз Фазулзянов – успешный и признанный в мире художник-ювелир. Получил академическое художественное образовании в Казани, c 90-х годов...

04 января 2021

Botswana Diamonds заинтересована в разработке кимберлита KX36, если он будет иметь промышленное запасы

Компания Botswana Diamonds намеревается заниматься разработкой кимберлита KX36, который она недавно приобрела у Petra Diamonds, если он будет иметь промышленные...

28 декабря 2020

«Мы собираемся полностью открыть биржу в первом квартале 2022 года», - заверяет Валлаббхай Патель, председатель SDB

Валлаббхай Патель (Vallabhbhai Patel), председатель Суратской алмазной биржи (Surat Diamond Bourse, SDB), мечтал построить в Сурате крупнейшее в мире...

21 декабря 2020

Возможность продемонстрировать свою продукцию и занять свою нишу

Недавно на ювелирном рынке России появился первый маркетплейс оптовой торговли ювелирными изделиями - GOLDNET. MARKET. Об этом новом эффективном...

14 декабря 2020

Tres-Or добыла еще 48 микроалмазов на кимберлите Гигес

Сегодня
Новости
Компания Tres-Or Resources Ltd. сообщила, что еще 48 микроалмазов были извлечены из новых образцов руды, добытых на кимберлите Гигес (Guigues) на юго-западе канадской провинции Квебек, единственным владельцем которого является компания Saskatchewan Research Council Geoanalytical Laboratories Diamond Services (SRC).
Все добытые микроалмазы, кроме трех, SRC описывает как белые/бесцветные и прозрачные с незначительными включениями. Заметные включения имеет только один из минералов.
Микроалмазы залегали в теле кимберлита равномерно.
После того, как будут добыты дополнительные образцы минералов, Tres-Or намерена провести исследования с тем, чтобы определить потенциал залегания микроалмазов более высокого качества в данном кимберлите, отмечает интернет-портал resourceworld.com.

Алекс Шишло для Rough&Polished

Версия для печати
О проекте
Новости
Аналитика
Календарь
Экспертиза
Эксклюзив
Конкурс
©2007-2021
Rough and Polished