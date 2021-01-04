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Ситуация с алмазным сырьем в РФ начнет осложняться уже с 2025 года - академик Похиленко
Академик РАН, заместитель председателя Сибирского отделения РАН, научный руководитель Института геологии и минералогии СО РАН Николай...
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Ильгиз Фазулзянов – успешный и признанный в мире художник-ювелир. Получил академическое художественное образовании в Казани, c 90-х годов...
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Валлаббхай Патель (Vallabhbhai Patel), председатель Суратской алмазной биржи (Surat Diamond Bourse, SDB), мечтал построить в Сурате крупнейшее в мире...
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14 декабря 2020
Tres-Or добыла еще 48 микроалмазов на кимберлите Гигес
Все добытые микроалмазы, кроме трех, SRC описывает как белые/бесцветные и прозрачные с незначительными включениями. Заметные включения имеет только один из минералов.
Микроалмазы залегали в теле кимберлита равномерно.
После того, как будут добыты дополнительные образцы минералов, Tres-Or намерена провести исследования с тем, чтобы определить потенциал залегания микроалмазов более высокого качества в данном кимберлите, отмечает интернет-портал resourceworld.com.
Алекс Шишло для Rough&Polished