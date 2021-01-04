LVMH завершила сделку по приобретению Tiffany & Co.

Сегодня

LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE, ведущая в мире группа-производитель товаров класса «люкс», объявила о завершении сделки по приобретению Tiffany & Co., ведущего мирового ювелирного бренда.

Приобретение культовой американской ювелирной компании, насчитывающей 14 тыс. сотрудников по всему миру, обеспечит глубокое преобразование часового и ювелирного дивизиона LVMH и пополнит 75 выдающихся торговых брендов конгломерата.

«Мы с оптимизмом смотрим на способность Tiffany ускорять свой рост, внедрять инновации и оставаться на переднем крае самых заветных жизненных достижений и воспоминаний наших взыскательных клиентов», - прокомментировал это приобретение Бернар Арно (Bernard Arnault), президент и главный исполнительный директор LVMH.

В связи с закрытием сделки LVMH объявила о нескольких назначениях на руководящие посты в Tiffany.

Энтони Ледру (Anthony Ledru), ранее занимавший должность вице-президента Louis Vuitton по глобальной коммерческой деятельности и бывший старшим вице-президентом Tiffany по Северной Америке, становится главным исполнительным директором Tiffany с незамедлительным вступлением в должность.

Александр Арно (Alexandre Arnault), бывший ранее главным исполнительным директором компании RIMOWA по производству высококачественных чемоданов, незамедлительно становится исполнительным вице-президентом Tiffany по продукции и коммуникациям.

Майкл Берк (Michael Burke), председатель и главный исполнительный директор Louis Vuitton, станет председателем совета директоров Tiffany.



Алекс Шишло для Rough&Polished





