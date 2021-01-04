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14 декабря 2020
LVMH завершила сделку по приобретению Tiffany & Co.
Приобретение культовой американской ювелирной компании, насчитывающей 14 тыс. сотрудников по всему миру, обеспечит глубокое преобразование часового и ювелирного дивизиона LVMH и пополнит 75 выдающихся торговых брендов конгломерата.
«Мы с оптимизмом смотрим на способность Tiffany ускорять свой рост, внедрять инновации и оставаться на переднем крае самых заветных жизненных достижений и воспоминаний наших взыскательных клиентов», - прокомментировал это приобретение Бернар Арно (Bernard Arnault), президент и главный исполнительный директор LVMH.
В связи с закрытием сделки LVMH объявила о нескольких назначениях на руководящие посты в Tiffany.
Энтони Ледру (Anthony Ledru), ранее занимавший должность вице-президента Louis Vuitton по глобальной коммерческой деятельности и бывший старшим вице-президентом Tiffany по Северной Америке, становится главным исполнительным директором Tiffany с незамедлительным вступлением в должность.
Александр Арно (Alexandre Arnault), бывший ранее главным исполнительным директором компании RIMOWA по производству высококачественных чемоданов, незамедлительно становится исполнительным вице-президентом Tiffany по продукции и коммуникациям.
Майкл Берк (Michael Burke), председатель и главный исполнительный директор Louis Vuitton, станет председателем совета директоров Tiffany.
Алекс Шишло для Rough&Polished