Очередная выставка VicenzaOro пройдет в марте 2021 года

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Итальянская ювелирная ярмарка VicenzaOro, освещающая новые идеи, тенденции и стратегии в ювелирном мире, пройдет с 12 по 16 марта 2021 года вживую в выставочном центре города Виченца - Vicenza Expo Centre.

Параллельно будет работать T. Gold, выставка технологий и оборудования для производителей ювелирных изделий, сообщил оргкомитет.

VicenzaOro является ключевым событием в ювелирном сообществе благодаря своей способности оптимально представлять всю производственную цепочку поставок, выступать в качестве стартовой витрины для коллекций ведущих брендов и быть привилегированным наблюдателем за ювелирным стилем и тенденциями дизайна.

Проведение первой в 2021 году ярмарки VicenzaOro перенесли с января на март. Это более благоприятное время для деловой динамики в отрасли и возобновления международной мобильности из Европы, а также США, Японии, России и стран Ближнего и Среднего Востока.



Алекс Шишло для Rough&Polished





