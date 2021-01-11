Эксклюзив
Ситуация с алмазным сырьем в РФ начнет осложняться уже с 2025 года - академик Похиленко
Академик РАН, заместитель председателя Сибирского отделения РАН, научный руководитель Института геологии и минералогии СО РАН Николай...
11 января 2021
Ильгиз Фазулзянов: «Карантин для мастера - это время нарабатывать будущие шедевры»
Ильгиз Фазулзянов – успешный и признанный в мире художник-ювелир. Получил академическое художественное образовании в Казани, c 90-х годов...
04 января 2021
Botswana Diamonds заинтересована в разработке кимберлита KX36, если он будет иметь промышленное запасы
Компания Botswana Diamonds намеревается заниматься разработкой кимберлита KX36, который она недавно приобрела у Petra Diamonds, если он будет иметь промышленные...
28 декабря 2020
«Мы собираемся полностью открыть биржу в первом квартале 2022 года», - заверяет Валлаббхай Патель, председатель SDB
Валлаббхай Патель (Vallabhbhai Patel), председатель Суратской алмазной биржи (Surat Diamond Bourse, SDB), мечтал построить в Сурате крупнейшее в мире...
21 декабря 2020
Возможность продемонстрировать свою продукцию и занять свою нишу
Недавно на ювелирном рынке России появился первый маркетплейс оптовой торговли ювелирными изделиями - GOLDNET. MARKET. Об этом новом эффективном...
14 декабря 2020
Очередная выставка VicenzaOro пройдет в марте 2021 года
Параллельно будет работать T. Gold, выставка технологий и оборудования для производителей ювелирных изделий, сообщил оргкомитет.
VicenzaOro является ключевым событием в ювелирном сообществе благодаря своей способности оптимально представлять всю производственную цепочку поставок, выступать в качестве стартовой витрины для коллекций ведущих брендов и быть привилегированным наблюдателем за ювелирным стилем и тенденциями дизайна.
Проведение первой в 2021 году ярмарки VicenzaOro перенесли с января на март. Это более благоприятное время для деловой динамики в отрасли и возобновления международной мобильности из Европы, а также США, Японии, России и стран Ближнего и Среднего Востока.
Алекс Шишло для Rough&Polished