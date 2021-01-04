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14 декабря 2020
Lucara Diamond продлила лицензию на добычу алмазов на руднике Карове до 2046 года
Фото: Lucara Diamond
Компания Lucara Diamond продлила свою лицензию на добычу алмазов на руднике Карове (Karowe) в Ботсване сроком на 25 лет, обеспечив себе право на добычу до 2046 года, что знаменует собой важный шаг в плане получения официального разрешения на проект расширения рудника путем перехода на подземную добычу.
«Обновление нашей лицензии и продление добычи до 2046 года является важной вехой для проекта расширения Карове путем перехода на подземные работы, что открывает путь к завершению дополнительного заемного финансирования и получению полного разрешения в рамках проекта в конце этого года», - сказала исполнительный директор компании Эйра Томас (Eira Thomas).
«Lucara Diamond благодарна за доверие и поддержку, продемонстрированные правительством Ботсваны в период, когда мы работаем над расширением нашей деятельности на Карове, переходя на подземные работы, на благо правительства и народа Ботсваны вместе с акционерами компании».
Согласно Lucara Diamond, проект подземного расширения рудника Карове, осуществление которого продолжало продвигаться в 2020 году в рамках пересмотренного бюджета компании в 22 млн долларов в ответ на COVID-19, был сосредоточен на критических по выбору времени элементах, детальном проектировании и дизайне, а также на ограниченных по масштабу земляных работах и геотехнических исследованиях.
Компания также заявила, что продолжит изучать варианты финансирования подземного расширения рудника Карове путем заимствования тех сумм, которые могут превысить ее денежный поток от операций в период строительства.
Предполагаемая стоимость программы подземного расширения рудника составляет 514 млн долларов, а разработка - пять лет; при этом ожидается, что первая подземная руда будет добыта в 2026 году.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished