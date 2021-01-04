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14 декабря 2020
Полностью отменен приказ о прекращении торговли ценными бумагами Rockwell Diamonds
Фото: energepic.com (Pexels)
Проблемная Rockwell Diamonds сообщила, что Комиссия по ценным бумагам Онтарио полностью отменила приказ о прекращении торговли ценными бумагами компании по причине непредоставления ею отчетности (Failure-to-File Cease Trade Order, FFCTO), который был отдан в 2018 году.
В заявлении компании говорится, что такой отзыв применим и действует в провинциях Онтарио, Альберта, Квебек, Новая Шотландия, Нью-Брансуик, Манитоба, Саскачеван и Британская Колумбия.
Первоначально такой приказ был издан, поскольку Rockwell Diamonds не предоставила в установленные сроки свою аудированную финансовую отчетность и результаты обсуждения и анализа руководства за год, закончившийся 28 февраля 2018 года, а также свидетельства о наличии вышеуказанных документов.
Rockwell Diamonds заявила, что по состоянию на 15 декабря 2020 года подала все недостающие документы о непрерывном раскрытии информации, которые должны были быть поданы в соответствии с действующим законодательством о ценных бумагах, и в настоящее время все предоставленные ею необходимые документы о раскрытии информации актуальны.
Rockwell Diamonds осуществляет инвестиции в месторождения полезных ископаемых, расположенные в Южной Африке, и обладает правами собственности на них, но, хотя эти активы по-прежнему принадлежат компании, они были деконсолидированы из-за потери контроля и стоимости в связи с идущей с ноября 2016 года ликвидацией компании и ожиданием завершения этой процедуры в мае 2021 года.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished