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Технические решения Sarine повышают эффективность торговли алмазным сырьем
Планирование алмаза прибором Advisor® Фото: Sarine Technologies
Новейшие возможности сканирования, предлагаемые компанией Sarine Technologies для торговли алмазным сырьем, быстро расширяются, что позволяет рынку эффективно торговать алмазами в цифровом формате, говорится в распространенном ею пресс-релизе.
Решение Sarine Technologies предоставляет производителям алмазного сырья и торгующим им тендерным домам, а также приобретающим его покупателям возможность продавать и покупать более эффективно, чем когда-либо прежде.
Сначала алмазы сканируются в системах DiaExpert® и Galaxy® компании Sarine Technologies для выявления внешних и внутренних характеристик. После сканирования создается файл планирования Advisor®, который дает потенциальным клиентам возможность планировать бриллианты и определять истинную стоимость ограненных камней, которые могут быть получены из каждого необработанного алмаза, и таким образом определять, на какие алмазы им следует делать оптимальные ставки в ходе торгов.
Дэвид Блок (David Block), генеральный директор Sarine Technologies, говорит: «Мы рады, что предоставляемые нами данные позволяют вести эффективную и уверенную торговлю, принося пользу как покупателям, так и продавцам. Поскольку наши продукты для планирования стали отраслевым стандартом, продавцы алмазного сырья могут обращаться к подавляющему большинству участников потенциального рынка, просто отправляя им цифровые файлы».
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished