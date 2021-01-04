В январе Дубайская алмазная биржа проведет шесть тендеров по продаже алмазов

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Фото: Dubai Diamond Exchange

Дубайский центр биржевых товаров (Dubai Multi-Commodities Centre, DMCC), флагманская зона свободной торговли Дубая, в январе 2021 года проведет шесть тендеров по продаже алмазов на Дубайской алмазной бирже (Dubai Diamond Exchange, DDE).В течение этого месяца три новые компании - I Henning, KOIN International и Choron/Bonas Group - впервые проведут свои тендеры на новой площадке DDE в дополнение к регулярно и давно работающим на ней компаниям Trans-Atlantic Gems Sales (TAGS), Stargems и Rapaport.Ахмед бин Сулайем (Ahmed Bin Sulayem), председатель совета директоров и генеральный директор DMCC, в связи с этим сказал: «В начале нового года мы рады приветствовать торговцев алмазами в Дубае для участия в серии тендеров на алмазное сырье, которые, как мы считаем, повышают доверия к отрасли».Все тендеры будут проводиться в соответствии со строгими мерами по охране здоровья и безопасности, осуществляемыми DMCC, включая меры социального дистанцирования наряду с регулярными процедурами дезинфекции, чтобы гарантировать безопасность для всех.В декабре 2020 года DMCC провел самый крупный тендер на алмазное сырье, когда-либо проходивший в Объединенных Арабских Эмиратах, организованный компанией Stargems DMCC. Всего было продано 379 912 каратов сырых алмазов на сумму 87,47 млн долларов США 115 выигравшим тендер покупателям.